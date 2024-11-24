لماذا يقاضي أشهر طبيب تجميل بريطاني رونالدو؟

رفع خبير تجميل بريطاني دعوى قضائية ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي بسبب ديون مستحقة على "صاروخ ماديرا".

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن رونالدو مدين للدكتور روشان رافيندران الشهير بـ"دكتور روش" بمبلغ 40 ألف جنيه إسترليني (48 ألف يورو) نظير علاجات قدمها للاعب البرتغالي عامي 2021 و2022 أثناء فترته الثانية مع مانشستر يونايتد.

وقدّم دكتور "روش" خدمات طبية وعلاجات للنجم البرتغالي تتعلق بالعناية بالبشرة ورفع الحاجب وحقن البوتوكوس وحشو الأسنان.

وبحسب الصحيفة، لم يُذكر في الدعوى القضائية اسم شريكته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، مع الإشارة إلى أن دكتور روش عمل لصالح أفراد عائلة كريستيانو وبعض موظفيه، وذلك في عيادته الطبية الواقعة بمنطقة شيشاير.

وأبرزت "ذا صن" تصريحات صحفية أدلى بها دكتور روش الذي طُلب منه التعليق على هذه الأخبار فقال "هناك دعوى قضائية بالفعل، لكن بصفتي طبيبا محترفا فأنا أحافظ على سرية وخصوصية مرضاي".

ويحظى روشان رافيندران باحترام ومكانة كبيرين في بريطانيا، إذ يراه كثيرون أنه الطبيب رقم "1" في عالم التجميل.

وقالت الصحيفة "يتمتع دكتور روش باحترام كبير، وهو الخبير الذي تزوره أبرز الشخصيات في العالم، من بينها كبار الساسة والملوك ونجوم الرياضة ونجوم هوليود، عندما يتعلق الأمر بإجراءات طبية مثل البوتوكس والحشو فإن الدكتور روش هو الخيار الأول بلا شك".

ويُعتبر رونالدو حاليا اللاعب الأعلى أجرا في العالم، إذ يتقاضى من النصر السعودي راتبا سنويا يصل إلى 200 مليون يورو، مما يعني أن فاتورة العلاج المذكورة أعلاه (48 ألف يورو) تعد مبلغا زهيدا للغاية مقارنة بما يربحه "الدون" على أرض الملعب فقط.

يذكر أن النجم البرتغالي عاد إلى مانشستر يونايتد في أغسطس/آب 2021 قادما من يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت 17 مليون يورو، قبل أن يتم فسخ العقد بين الجانبين بالتراضي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الدون مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان وهاجم فيها إدارة النادي والمدرب السابق الهولندي إريك تن هاغ.

وفي سوق الانتقالات الشتوية 2023 وقّع رونالدو مع النصر، وهو يقضي حاليا موسمه الثالث والأخير مع الفريق السعودي بموجب العقد الموقع بينهما، وفي الوقت نفسه يكثر الحديث عن مستقبله الكروي ما بين التجديد للفريق الأصفر أو الانتقال إلى غريمه الهلال.