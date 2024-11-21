رونالدو يوجه رسالة للمشككين: أنا شخص مليء بالمفاجآت

قال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إن البعض شكك في قدراتي قبل الانضمام لنادي النصر، ولكن أود أن أخبرهم ألا يسبقوا الأحداث فأنا "شخص مليء بالمفاجآت دائما".

وأضاف رونالدو، في تصريحات أدلى بها خلال الوثائقي الذي شرعت في بثه منصة "نتفليكس" بالتعاون مع الدوري السعودي للمحترفين، "البعض قال إنني جئت إلى السعودية من أجل الحصول على المال، لكن هذا غير صحيح، جئت إلى هنا من أجل الفوز بالألقاب مع النصر وأنا مليء بالشغف لتحقيق ذلك".

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وعن سؤال حول تتويجه هدافا للدوري السعودي الموسم الماضي، أجاب "صاروخ ماديرا": كنت أتمنى ذلك وقد حدث، ولذلك أشعر بالسعادة. وسجل رونالدو 35 هدفا في دوري روشن ليتصدر قائمة هدافي البطولة السعودية.

🚨🎥 – الاسطورة كريستيانو من وثائقي نتفليكس بعد نهاية مباراة الاتحاد وتحقيقه لهداف الدوري: "كنت اتمنى الامر وقد حصل ، لذلك انا سعيد" • استحرز 36 هدفًا السنة القادمة الاسطورة كريستيانو: "كن هادىء" 😂❤️❤️❤️

pic.twitter.com/T4dTaLnTb1 — عمرو (@bt3) November 21, 2024

في الموسم الحالي، سجل البرتغالي 6 أهداف، خلف المتصدر ميتروفيتش برصيد 11 هدفا، وكريم بنزيمة بـ8 أهداف.

ويبلغ نجم النصر السعودي الأربعين من عمره في فبراير/شريط المقبل. ورغم ذلك لا يُظهر أي علامات على الاعتزال.

وحطم المهاجم السابق لريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، منذ أيام رقما قياسيا جديدا عندما فازت البرتغال على بولندا ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بنتيجة 5-1، كان نصيب رونالدو منها هدفين.

وبتلك النتيجة بات رونالدو أكثر لاعب يحقق الفوز مع المنتخب برصيد 132 فوزا، متجاوزا رقم المدافع الإسباني سيرجيو راموس بـ131 فوزا، وخلفهما الحارس الإسباني إيكر كاسياس برصيد 121 فوزا.

Our story… unfiltered!

Follow our journey as it unfolds in the Netflix docuseries, Saudi Pro League: Kickoff, now streaming on Netflix.#SPLKickoff_Netflix @NetflixMENA #Ad pic.twitter.com/hIa2uQ0VDC — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 21, 2024

وبدأ عرض وثائقي الدوري السعودي عبر منصة نتفليكس اليوم الخميس، وظهر هداف النصر في بداية الفيديو قائلا "أنا هنا من أجل الفوز"، وتبعه عدد من نجوم الدوري مثل الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، والفرنسي كريم بنزيمة قائد الاتحاد، وفراس البريكان نجم الأهلي.

وشهد دوري روشن السعودي في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة بعدما نجح القائمون على البطولة في ضم الكثير من نجوم كرة القدم في العالم.