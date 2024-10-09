الذكاء الاصطناعي يتنبأ بموعد تسجيل رونالدو الهدف الألف

تنبأ الذكاء الاصطناعي بموعد تسجيل مهاجم النصر السعودي ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية.

ورغم تقدمه في السن (39 عاما)، نجح رونالدو في تسجيل 8 أهداف في 9 مباريات خاضها مع ناديه النصر في كل المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

كما واصل الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات تسجيل الأهداف على المستوى الدولي. وبفضل هدفه في فوز البرتغال 2-1 على كرواتيا في سبتمبر/أيلول الماضي، أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 900 هدف.

لكن قبل تلك المباراة، كشف رونالدو عبر قناته المليونية على منصة يوتيوب أنه قد وضع نصب عينيه الوصول إلى هدفه الألف.

وقال "سأحقق 900 قريبا، وبعد ذلك سأحقق الهدف الألف، أريد الوصول إلى ألف هدف. إذا لم أتعرض للإصابات، فهذا هو الأهم بالنسبة لي. أريد ذلك".

وتابع النجم السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس أنه "أفضل مؤشر يمكنني الحصول عليه في كرة القدم. جميع أهدافي لها مقاطع فيديو، لذا يمكنني إثبات ذلك".

موعد تسجيل رونالدو هدفه الألف

في بحث أجراه موقع "كاساديبوستاس بيت" (Casadeapustas Bet) باستخدام الذكاء الاصطناعي، توقع أن ينجح رونالدو -الذي سجل حاليا 905 أهداف (لحد كتابة هذه الأسطر)- في الوصول إلى هدفه الألف بحلول 15 أغسطس/آب 2028. وهذا يعني أنه سيكون عليه الاستمرار في اللعب حتى سن 43 عاما للوصول إلى هدفه.

كما أشار البحث إلى أن معدل تسجيل رونالدو للأهداف سيبدأ في الانخفاض بعد بلوغه الأربعين من عمره في فبراير/شباط المقبل.

وإذا استمر "الدون" في اللعب حتى أغسطس/آب 2028، فسوف تتاح له الفرصة للمشاركة في بطولتين رئيسيتين أخريين مع البرتغال، ستساهمان في رفع رصيده التهديفي.

تمت مقارنة معدل تسجيل رونالدو الثابت على مدى السنوات القليلة المقبلة بمنافسه الكبير الأرجنتيني ليونيل ميسي (37 عاما).

ويتأخر الأرجنتيني، الذي سجل 843 هدفا لحد الآن، عن رونالدو بـ62 هدفا، وإذا استمر في اللعب مدة طويلة، فمن المتوقع أن يسجل نجم إنتر ميامي الأميركي 923 هدفًا بحلول الوقت الذي يصل فيه رونالدو إلى الألف هدف.