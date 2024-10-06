رونالدو يحث النصر على تقديم عرض مليوني لضم نجم السيتي

ذكرت تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو حث إدارة فريقه النصر السعودي على تقديم عرض بقيمة 1.300 مليون دولار أسبوعيا لضم نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميرور"، فإن رونالدو طلب من مسؤولي نادي النصر التعاقد مع لاعب خط الوسط كيفن دي بروين.

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ويعتقد رونالدو أن لاعب مانشستر سيتي يمكن أن يساعد النصر على النجاح إذا انضم إلى النصر.

ويحتل النصر المركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين بعد 3 انتصارات وتعادلين سجل خلالها "الدون" 4 أهداف.

وفي الموسم الماضي، فشلوا في الحصول على أي لقب، لكن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات يعتقد أن لاعبا واحدا يمكن أن يغير حظوظهم.

ويرى رونالدو أن النصر يجب أن يستغل وضعه التعاقدي، إذ من المقرر أن ينتهي عقد دي بروين الحالي في نهاية موسم 2024-2025.

ومن غير الواضح ما إذا كان دي بروين مستعدا لمغادرة السيتي، ولكن في سبتمبر/أيلول من هذا العام، لم ينكر أنه منفتح على الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

وصرح البلجيكي قائلا "في عمري، يجب أن تكون منفتحا على كل شيء. أنت تتحدث عن مبالغ لا تصدق فيما قد يكون نهاية مسيرتي المهنية. وفي بعض الأحيان يتعين عليك التفكير في ذلك".

لعنة الإصابات تلاحقه

وغاب لاعب خط الوسط حتى الآن، عن مواجهات رئيسية في الدوري ضد أرسنال ونيوكاسل يونايتد، بسبب إصابة في الفخذ.

كما كان خارج تشكيلة المدرب بيب غوارديولا الموسم الماضي من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول، بسبب مشكلة في أوتار الركبة.

وأكد مدرب بلجيكا دومينيكو تيديسكو أيضا أن دي بروين طلب التغيب عن مباريات نوفمبر/تشرين الثاني ضمن دوري الأمم الأوروبية ضد إيطاليا وإسرائيل.