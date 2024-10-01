رونالدو يهدي والده هدفا رائعا في يوم ميلاده

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي عن سعادته بعدما سجل في المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه الريان القطري 2-1 أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال رونالدو -في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء- إن "المباراة كانت قوية وكنا نعلم ذلك، ومستعدون لذلك، واستطعنا تحقيق الفوز.. ليس مهما بالنسبة لي الآن أن أكون أفضل لاعب أو أن أحقق جوائز، المهم بالنسبة لي حاليا أن أستمتع وأكون مفيدا لفريقي ومنتخب بلادي".

وأضاف أنه "من الجيد أن يسجل اللاعب، ولكن المهم بالنسبة لي الآن أن أستمتع باللعب وأن أنتصر، وكما قلت الأرقام لا تهمني، ولكن هدف اليوم له طعم آخر وكنت أتمنى أن يكون أبي على قيد الحياة لأن اليوم تاريخ ميلاده".

وأوضح أن "الحياة تحت الضغط هي الحياة الطبيعية بالنسبة لي، وهذه الحياة لازمتني من أول يوم ارتديت فيه شعار مانشستر يونايتد، وأعتقد أن الضغط سيلازمني حتى آخر يوم في حياتي".

من جهته، قال مدرب الفريق ستيفانو بيولي "كان الفوز مهما على صعيد المستوى والنتيجة، ولابد أن نكمل على هذه الطريقة".

وأضاف "وجدت حتى الآن أن لدينا نقاط قوة كثيرة، وهناك نقاط تحتاج العمل أيضا، ليتطور فريقنا بشكل أكبر.. يهمني أن يكون عند اللاعبين رغبة كبيرة في الانتصار، وهذا يفيد الفريق كثيرا. لابد أن نفكر في المباراة المقبلة فقط، وهي محور تفكيرنا من الآن".