كأس السوبر الإيطالي في السعودية للمرة الخامسة

أعلنت وزارة الرياضة السعودية الثلاثاء استضافة منافسات كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة الخامسة، وذلك بين الثاني والسادس من كانون الثاني/يناير 2025 في العاصمة الرياض، بمشاركة 4 أندية هي إنتر بطل الدوري، وصيفه ميلان، يوفنتوس بطل الكأس وأتلانتا وصيفه.

وسبق للسعودية أن استضافت 4 نسخ، الأولى في جدة عام 2018، وتوّج حينها يوفنتوس باللقب بعد فوزه على ميلان 1-0.

ثم انتقلت البطولة إلى العاصمة الرياض عام 2019، حيث تمكن لاتسيو من تحقيق اللقب بعد فوزه على يوفنتوس 3-1. وفي 2022، اعتلى إنتر منصة التتويج بعد فوزه الكبير على ميلان 3-0.

أما آخر النسخ والأولى بمشاركة 4 أندية، فقد أقيمت مطلع هذا العام وتمكن فيها إنتر من المحافظة على لقبه بعد أن كسب نابولي 1-0.

ويُعد يوفنتوس الأكثر تتويجا بلقب الكأس السوبر (9 مرات) يليه إنتر (8) وميلان (7).

وستستضيف السعودية كأس آسيا 2027 في كرة القدم ودورة الألعاب الآسيوية 2034 ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، فيما تعد المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 2034 في كرة القدم.