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أكثر 10 لاعبي كرة قدم محبوبين في العالم

نغولو كانتي هو أكثر لاعب محبوب في العالم (غيتي)
4/10/2024

حقق عدد من لاعبي كرة القدم مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو شهرة منقطعة النظير بفضل مهاراتهم، لكن ثمة لاعبين نالوا محبة الجماهير ليس لموهبتهم فقط بل أيضا لشخصيتهم اللطيفة سواء داخل الملعب أو خارجه.

ويحظى عدد قليل جدا من اللاعبين في عالم كرة القدم بحب الجميع، بغض النظر عن ولاء المشجعين لأنديتهم.

ويعتبر الإنجليزي بوكايو ساكا والإسباني خوان ماتا من اللاعبين القلائل الذين نالوا حب الجماهير الكروية.

وهذه قائمة لأكثر 10 لاعبين محبوبين في العالم حاليا بناء على المعايير التالية:

  • شخصيتهم الساحرة والمبهجة.
  • مواقفهم اللطيفة داخل الملعب أو خارجه.
  • مدى حبهم واحترامهم بين زملائهم اللاعبين.

1- الفرنسي نغولو كانتي: (الاتحاد السعودي).

نغولو كانتي يتصدر قائمة اللاعبين المحبوبين في العالم (غيتي)

2-الإنجليزي بوكايو ساكا: (أرسنال الإنجليزي).

Premier League - Arsenal v Crystal Palace
بوكايو ساكا أسر قلوب الكثير من جماهير كرة القدم (رويترز)

3- الإسباني خوان ماتا: (ويسترن سيدني الأسترالي).

خوان ماتا من أكثر اللاعبين المحبوبين في العالم (غيتي)

4- الإسباني سانتي كازورلا: (ريال أوفيدو الإسباني).

VILLAREAL, SPAIN - APRIL 11: Santi Cazorla of Villarreal CF looks on during the UEFA Europa League Quarter Final First Leg match between Villarreal and Valencia at Estadio de la Ceramica on April 11, 2019 in Villareal, Spain. (Photo by Fotopress/Getty Images)
الإسباني سانتي كازورلا فاز بقلوب الجماهير خلال مسيرته الكروية الطويلة (غيتي)

5- الكرواتي لوكا مودريتش: (ريال مدريد الإسباني).

نجم ريال مدريد لوكا مودريتش يحظى بمحبة كبيرة في صفوف عشاق كرة القدم (الفرنسية)

6- الألماني توماس مولر: (بايرن ميونخ الألماني).

Paris Saint-Germain v Bayern Munich - UEFA Champions League Final
ولاء توماس مولر لبايرن ميونخ وانضباطه الكبير جعل مكانته كبيرة في قلوب الجماهير (غيتي)

7- الإنجليزي جاك غريليش: (مانشستر سيتي الإنجليزي).

Manchester City v Chelsea - Premier League
جاك غريليش يحظى بحب واحترام جماهير كرة القدم (غيتي)

8- الإنجليزي إيبيريتشي إيز: (كريستال بالاس الإنجليزي).

الإنجليزي إيبيريتشي إيز يتمتع بشخصية لطيفة (غيتي)

9- السنغالي ساديو ماني: (النصر السعودي).

World Cup - African Qualifiers - Egypt v Senegal
شخصية ساديو ماني اللطيفة داخل وخارج الملعب جعلته محبوبا بين الكثير من الجماهير (رويترز)

10- الكوري الجنوبي سون هيونغ مين: (توتنهام الإنجليزي).

Premier League - Norwich City v Tottenham Hotspur
سون هيونغ مين شخصية مرحة ودائمة الابتسامة ما جعله محبوبا بين الجماهير وزملائه اللاعبين (رويترز)
المصدر : الصحافة البريطانية

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