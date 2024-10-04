أكثر 10 لاعبي كرة قدم محبوبين في العالم

حقق عدد من لاعبي كرة القدم مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو شهرة منقطعة النظير بفضل مهاراتهم، لكن ثمة لاعبين نالوا محبة الجماهير ليس لموهبتهم فقط بل أيضا لشخصيتهم اللطيفة سواء داخل الملعب أو خارجه.

ويحظى عدد قليل جدا من اللاعبين في عالم كرة القدم بحب الجميع، بغض النظر عن ولاء المشجعين لأنديتهم.

ويعتبر الإنجليزي بوكايو ساكا والإسباني خوان ماتا من اللاعبين القلائل الذين نالوا حب الجماهير الكروية.

وهذه قائمة لأكثر 10 لاعبين محبوبين في العالم حاليا بناء على المعايير التالية:

شخصيتهم الساحرة والمبهجة.

مواقفهم اللطيفة داخل الملعب أو خارجه.

مدى حبهم واحترامهم بين زملائهم اللاعبين.

1- الفرنسي نغولو كانتي: (الاتحاد السعودي).

2-الإنجليزي بوكايو ساكا: (أرسنال الإنجليزي).

3- الإسباني خوان ماتا: (ويسترن سيدني الأسترالي).

4- الإسباني سانتي كازورلا: (ريال أوفيدو الإسباني).

5- الكرواتي لوكا مودريتش: (ريال مدريد الإسباني).

6- الألماني توماس مولر: (بايرن ميونخ الألماني).

7- الإنجليزي جاك غريليش: (مانشستر سيتي الإنجليزي).

8- الإنجليزي إيبيريتشي إيز: (كريستال بالاس الإنجليزي).

9- السنغالي ساديو ماني: (النصر السعودي).

10- الكوري الجنوبي سون هيونغ مين: (توتنهام الإنجليزي).