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جيروزاليم بوست تنشر قائمة بأكثر 50 يهوديا تأثيرا في العالم

Meta CEO Mark Zuckerberg presents Orion AR glasses at the Meta Connect annual event at the company's headquarters in Menlo Park, California, U.S., September 25, 2024. REUTERS/Manuel Orbegozo
مارك زوكربيرغ أحد أهم المؤثرين اليهود حسب جيروزاليم بوست (رويترز)
3/10/2024

نشرت صحيفة جيروزاليم بوست قائمة 50 شخصية يهودية وصفتها بأنها "الأكثر تأثيرا" من بين كل اليهود سواء في إسرائيل أو عبر العالم، تصدرها زوج كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة. كما ضمت شخصيات دولية مشهورة في مجالات الإعلام والسياسة وغيرها.

أولا- المحامي الأميركي دوغ إيموف، زوج هاريس نائبة الرئيس جو بايدن.

Second Gentleman of the United States Douglas Emhoff gestures onstage during Day 2 of the Democratic National Convention (DNC) in Chicago, Illinois, U.S., August 20, 2024. REUTERS/Elizabeth Frantz
دوغ إيموف (رويترز)

ثانيا- جوش شابيرو، محافظ ولاية بنسلفانيا.

جوش شابيرو
جوش شابيرو (الفرنسية)

ثالثا- بيل آكمان، ملياردير أميركي يحارب معاداة السامية في الجامعات.

Bill Ackman, chief executive officer and portfolio manager at Pershing Square Capital Management, speaks during the SALT conference in Las Vegas, Nevada, U.S. May 18, 2017. REUTERS/Richard Brian
بيل آكمان (رويترز)

رابعا- أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي.

بلينكن (يسار) رابع القائمة اليهودية الأكثر تأثيرا ونتنياهو الخامس (رويترز)

خامسا- بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وصفته جيروزاليم بوست بأنه "منعزل ومتنصل من المسؤولية".

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وحل بالقائمة من الثامن إلى العاشر كل من إيتمار بن غفير الذي ذكرت الصحيفة أنه يعيد تشكيل الأمن الإسرائيلي للأفضل أو الأسوأ، وتلاه مدير الموساد ديفيد برنيع ثم وزير الدفاع يوآف غالانت.

بن غفير (الأوروبية)

وجاءت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم في المرتبة 12 بينما حل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في المرتبة 14 وتلاه قائد أركان الجيش هرتسي هاليفي ثم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وفي المرتبة 19 وضعت الصحيفة الإسرائيلية رونين بار مدير الاستخبارات الداخلية (شين بيت) وفي المرتبة 20 جاء المدعو إيريك فينغرهوت الذي جمع الملايين من أجل البلدات التي تضررت من عملية "طوفان الأقصى" في "غلاف غزة".

كلوديا شينباوم (شترستوك)

أما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والذي وصفته جيروزاليم بوست بأنه "مثال على الديمقراطية" فجاء في المرتبة 22.

وفي المرتبة 23 جاء المقاول لاري أليسون، وفي المركز 26 أمير يارون المسؤول عن ضمان استقرار الاقتصاد الإسرائيلي. وجاء صاحب شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وواتساب مارك زوكربيرغ بالمركز 28 وقد وصفته الصحيفة بأنه "رمز للنجاح الريادي اليهودي". وفي المرتبة 33 جاء آصاف كوشان الذي ساعد في تشكيل المشهد الكامل للحرب الإلكترونية في إسرائيل.

Asaf Kochan
آصاف كوشان (مواقع التواصل)

أما العقل الإستراتيجي وراء نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي، فهو سروليك أينهورن الذي تبوأ المرتبة 42 وتلته مباشرة فيكتوريا ستارمر زوجة رئيس الوزراء البريطاني.

Srulik Einhorn الصورة من (photo credit: BOAZ ARAD)
سروليك أينهورن (الصحافة الإسرائيلية)

وفي المرتبة 45 جاء داني دانون الدبلوماسي الذي تولى المنافحة عن إسرائيل بمجلس الأمن الدولي، وفي المرتبة 47 جاء دانييل حايموفيتش رئيس جامعة بن غوريون في النقب، واختارت جيروزاليم بوست لتذيل القائمة مجموعة من الفتيات يشبهن عارضات الأزياء قائلة إنهن دافعن عن إسرائيل بجاذبتهن.

المصدر : جيروزاليم بوست

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