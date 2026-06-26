نعيم قاسم: كسرنا المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخلنا مرحلة جديدة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الجمعة، إن "محور المقاومة وإيران كسروا المشروع الإسرائيلي الأمريكي، ودخلنا مرحلة جديدة يجب البناء على أساسها".

وأضاف قاسم، في كلمة متلفزة، أن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية إعلان رسمي لهزيمة الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى الجيش الإسرائيلي أن يرحل من جنوب لبنان ويوقف عدوانه البري والجوي دون قيد أو شرط.

وأكد أن إسرائيل موجودة في لبنان لأنها تريد احتلاله في إطار مشروع إسرائيل الكبرى، مشددا على أن "المقاومة" وُجدت لمواجهة العدوان ولن تقبل بالتطبيع أو لإلغاء حالة العداء لإسرائيل، وكذلك لن تسمح بأي مكتسبات لإسرائيل أو حضور جزئي لقواتها على الأرض اللبنانية.

وحول الخلاف بين حزب الله والحكومة اللبنانية، قال قاسم "على السلطة توحيد الصف في وجه العدو ووقف تنفيذ إملاءات الوصاية ومصالح أمريكا وإسرائيل، وبعد الانسحاب الإسرائيلي ندرس معا الإستراتيجية الشاملة للأمن الوطني".

وأردف قائلا "المقاومة قوية ونحن معكم إن سرتم في طريق سيادة لبنان، ولكن لا تستطيع السلطة أن تعادي أكثر من نصف الشعب اللبناني وتستمر بشكل طبيعي".

وشدد على أن حزب الله يرحب بالدول العربية والأجنبية التي تعمل لإعادة الإعمار واستعادة السيادة وإخراج إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 4230 شخصا وإصابة 12 ألفا و179 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

وفي 17 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

ورغم ذلك، تواصل إسرائيل هجماتها في لبنان، بدعوى استهداف عناصر تابعة لـ"حزب الله"، وإن كانت وتيرتها قد تراجعت نسبيا خلال الأيام الأخيرة، وسط تقارير عن ضغوط أمريكية لخفض التصعيد.