لولا دا سيلفا يتهم ترمب بالسعي لقيادة "أمم متحدة جديدة"

اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس الجمعة نظيره الأمريكي دونالد ترمب بالسعي إلى أن يصبح "سيدا" لـ"أمم متحدة جديدة" عبر إنشاء "مجلس السلام"، مؤكدا أنه تواصل مع عدد من القادة في العالم للدفاع عن المنظمة الأممية.

واستنكر لولا دا سيلفا في خطاب إنشاء مجلس السلام، قائلا إنه "بدلا من إصلاح الأمم المتحدة، ماذا يحدث؟ يقترح الرئيس ترمب إنشاء أمم متحدة جديدة يكون هو سيدها الوحيد".

ودافع في خطابه عن التعددية في مواجهة ما وصفه بصعود "الأحادية" و"قانون الأقوى".

وقبل ذلك، أجرى الرئيس البرازيلي الجمعة اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني شي جين بينغ الذي أكد التزامه بالدفاع عن "الدور المحوري" للأمم المتحدة، من دون الإشارة إلى المجلس الجديد الذي أطلقه ترمب.

وأعرب الرئيس البرازيلي عن أسفه لأن "ميثاق الأمم المتحدة يُمزق"، معلنا أنه أمضى "أسبوعا يتصل بكل دول العالم" في محاولة "لإيجاد سبيل للالتقاء" والدفاع عن النظام متعدد الأطراف.

وأوضح أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الهندي ناريندرا مودي، ونظيرته المكسيكية كلاوديا شينباوم.

"سلام غزة"

كما انتقد لولا دا سيلفا مشروع إعادة إعمار غزة الذي أطلقته إدارة ترمب في القطاع الفلسطيني الذي دمرته إسرائيل، قائلا "دمروا، وقتلوا أكثر من 70 ألف شخص، ليقولوا إننا الآن سنعيد بناء غزة ونبني فيها فنادق فاخرة".

وأطلق ترمب الخميس "مجلس السلام" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا ليعمل على حل النزاعات في العالم فيما قد يفضي إلى تشكيل هيئة منافسة للأمم المتحدة.

ووجه ترمب دعوات إلى عدد من قادة العالم للانضمام إلى هيئته الجديدة بينهم الرئيس البرازيلي، الذي لم يرد على الدعوة.

وكان البيت الأبيض أعلن عن "مجلس السلام" برئاسة ترمب كجزء من خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة، إلا أن مسودة "الميثاق" التي قدمها ترمب تمنحه صلاحيات واسعة ترمي للمساهمة في حل النزاعات حول العالم.