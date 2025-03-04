عباس يستحدث منصب نائب للرئيس ويعفو عن المفصولين من فتح

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، استحداث منصب نائب للرئيس، والعفو عن جميع المفصولين من حركة التحرير الفلسطيني (فتح) التي يرأسها.

جاء ذلك في كلمته أمام القمة العربية الطارئة التي تعقد في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة.

وقال عباس "قررنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين"، وأضاف "حرصا منا على وحدة حركة فتح قررنا إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة فتح".

كما أكد عباس أنهم "على أتم الجاهزية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت الانتخابات السابقة في جميعها، وندعو الجميع لتهيئة الظروف لذلك".

وشدد على أن السلطة الفلسطينية هي الحاكم الشرعي والقوة العسكرية الوحيدة في الأراضي الفلسطينية.

من جانب آخر، رحب الرئيس الفلسطيني بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دعم الخطة التي لا تتضمن تهجير سكان القطاع. وأعلن أن السلطة الفلسطينية ستستأنف دورها في غزة في إطار الخطة المصرية.

إعلان

وكان الزعماء العرب أكدوا خلال قمتهم الطارئة في القاهرة على رفضهم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فيما دعت مصر إلى اعتماد خطتها لإعادة إعمار القطاع، والتي قالت وكالة رويترز إنها اطلعت عليها، مشيرة إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة ستبلغ -وفق تلك الخطة- 53 مليار دولار.