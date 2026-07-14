توتر مضيق هرمز يرفع النفط إلى أعلى مستوى في شهر

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في 4 أسابيع في الوقت الذي أعادت فيه الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على إيران وصعدت الدولتان هجماتهما في مضيق هرمز، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن تدفقات الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.5% إلى 85.6 دولارا للبرميل.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.74% إلى 80.28 دولارا للبرميل، وقت كتابة هذه السطور.

وقفز خام برنت 9.6% في الجلسة السابقة مسجلا أكبر مكاسبه اليومية منذ مايو/أيار 2020.

وتشهد أسعار النفط حاليا أعلى مستوياتها منذ توقيع البلدين مذكرة تفاهم في 17 يونيو/حزيران لإنهاء الحرب.

ميدانيا، أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بـ"مقتل بحار هندي، وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بليغة، 6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية، إثر تعرض ناقلتين وطنيتين هما "ممباسا" و"الباهية" لاستهداف بصاروخي كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية".

في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إن الولايات المتحدة أعادت فرض حصارها على الملاحة الإيرانية، مضيفا أنه يريد أن تحصّل الولايات المتحدة رسوما مقابل حماية الدول التي تقدم لها المساعدة في مضيق هرمز.

وقال كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" تيم ووترر: "من الواضح أن التصعيد الأخير، بما في ذلك إعادة فرض الولايات المتحدة للحصار والردود الإيرانية، قد أدى إلى ظهور مخاطر جديدة في السوق".

وأضاف: "على الرغم من عدم حدوث إغلاق كامل، فإن الأهداف المتضاربة للجانبين تجعل صورة الإمدادات ضبابية بشكل كبير".

وقال المتحدث باسم جماعة أنصار الله: "استهدفنا مطار أبها الدولي ردا على الهجوم الذي استهدف مطار صنعاء الدولي"، في حين أعلن المتحدث باسم قوات التحالف أن "الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي".

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وقال مدير المحافظ لدى غابيلي فاندز، سيمون وونغ في مذكرة: "إذا وسّع الحوثيون نطاق هجماتهم ليشمل منتجات النفط الخام السعودية في البحر الأحمر، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من عدم اليقين بشأن تدفقات النفط الخام من المنطقة".

تدفق النفط الإيراني

في سياق متصل، قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد عبر حسابه الرسمي على تيليغرام اليوم الثلاثاء إن صادرات النفط الإيرانية متواصلة كالمعتاد رغم قرار الأسبوع الماضي إلغاء الإعفاء الذي كان ساريا لمدة 60 يوما من العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط.

وأضاف باك نجاد أن وزارة النفط حافظت لسنوات على آليات للحد من تأثير العقوبات الأمريكية، وأن صادرات النفط الإيرانية لن تواجه أي مشاكل رغم إلغاء الإعفاءات.