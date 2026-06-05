اقتصاد|طاقة|هولندا

الغاز الطبيعي بأوروبا يتجه إلى ارتفاع أسبوعي

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LUBMIN, GERMANY - FEBRUARY 02: Pipes stand at the receiving station of the Nord Stream 2 gas pipeline on February 02, 2022 near Lubmin, Germany. Nord Stream 2, which is owned by Russian energy company Gazprom, is to transport Russian natural gas from Russia to Germany along over 1,200km of twin pipeline stretching across the bottom of the Baltic Sea. While Nord Stream 2 was completed in September of 2021, operation has been held up by German regulators. Most recently both German and EU officials have raised the possibility of halting Nord Stream 2 due to the build-up of Russian military forces on the border to Ukraine. The build-up has stoked international fears of an imminent military invasion. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
أنابيب في محطة استقبال الغاز نورد ستريم 2 في ألمانيا (غيتي)
Published On 5/6/2026

 

تتجه أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى تحقيق أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن فرص التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تصاعد القتال في الشرق الأوسط واستمرار إغلاق مضيق هرمز فعليا منذ بداية النزاع.

وارتفعت العقود الآجلة الهولندية للغاز للشهر الأول، وهي المعيار الأوروبي لأسعار الغاز، بنسبة 0.09% إلى 48.91 يورو (57.10 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة وقت كتابة هذه السطور، بعدما كانت قد تراجعت في الجلسة السابقة.

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وصعدت العقود القياسية بنحو 7% منذ الجمعة الماضي، متجهة إلى تسجيل أول مكاسب أسبوعية لها في 3 أسابيع، في ظل ضعف مؤشرات التقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

سير المفاوضات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المفاوضات تسير على ما يرام، لكن موجة جديدة من العنف اندلعت في المنطقة، ورفضت جماعة حزب الله المدعومة من طهران هدنة بوساطة أمريكية في لبنان.

وتتركز مخاوف سوق الغاز الأوروبية على إعادة ملء مرافق التخزين الضخمة في المنطقة قبل حلول فصل الشتاء، إذ تبلغ نسبة امتلائها حاليا ما يزيد قليلا على 41%.

وإذا استمر إغلاق مضيق هرمز، فقد تشتد المنافسة مع آسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا هذا الصيف.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت عقود الغاز الطبيعي بنسبة 0.34% إلى 3.35 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وقت كتابة هذه السطور، بعد أن بلغت أعلى مستوى في 4 أشهر أمس الخميس، مع انخفاض مخزونات الغاز المحلية بأكثر من المتوقع.

وساهمت توقعات الطقس الحار في الأسابيع المقبلة في ارتفاع الأسعار، في حين أن أي اضطرابات في الإمدادات الأمريكية قد تؤثر على أوروبا، التي ازداد اعتمادها على الغاز الأمريكي منذ توقف تدفقات الغاز الروسي عبر الأنابيب بشكل شبه كامل عقب الحرب في أوكرانيا.

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المصدر: الجزيرة + بلومبيرغ

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