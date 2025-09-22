تركيا تلغي رسوما جمركية على أميركا قبيل لقاء أردوغان وترامب

قالت تركيا اليوم الاثنين إنها ألغت الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها عام 2018 على واردات بعض المنتجات الأميركية تزامنا مع زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للولايات المتحدة، في مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين.

ومن المقرر أن يحضر أردوغان اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع قبل أن يلتقي في البيت الأبيض يوم الخميس الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال إنه يتوقع إبرام صفقات تجارية وعسكرية خلال الزيارة.

وأعلنت الجريدة الرسمية في تركيا إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية التي شملت عند فرضها منتجات مثل سيارات الركاب والفواكه والأرز والتبغ وبعض المشروبات الكحولية وبعض أنواع الوقود الصلب وبعض المنتجات الكيميائية.

إجراءات سابقة

منذ عودته إلى البيت الأبيض في وقت سابق من العام الجاري، فرض ترامب رسوما جمركية شاملة في محاولة لإعادة تشكيل التجارة العالمية لصالح واشنطن، وهو ما لم يكتف فيه بالمنافسين التقليديين، بل شمل أيضا حلفاء بلاده.

وحددت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات من تركيا عند 15% في أغسطس/آب الماضي، ولم ترد أنقرة على هذه الخطوة.

وينطبق الإلغاء المعلن اليوم على رسوم جمركية فرضت عام 2018 ردا على رسوم فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

وكانت آخر زيارة قام بها أردوغان للبيت الأبيض عام 2019، وقد اتسمت العلاقات بينهما بالتقلب.

فعلى الرغم من روابط شخصية وثيقة بينهما خلال ولاية ترامب الأولى، شهدت تلك المرحلة أيضا توترا في العلاقات بين البلدين بسبب خلافات بشأن علاقات واشنطن مع المقاتلين الأكراد في سوريا وتعاملات أنقرة مع موسكو.

وقد أثارت تركيا غضب إدارة ترامب عام 2019 بشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400". وردا على ذلك، ألغت واشنطن صفقة بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" لتركيا، وأخرجتها من الشراكة في برنامج إنتاج هذه الطائرات.

حجم التجارة المستهدف

قالت وزارة التجارة التركية إن الرسوم الجمركية المفروضة عام 2018 تم تحديثها فيما بعد بناء على الإجراءات التي اتخذها الطرفان، لكنها ظلت سارية إلى حد ما، دون تقديم أرقام عن النطاق الحالي للرسوم.

إعلان

وأضافت "تم إلغاء الالتزامات المالية الإضافية المفروضة على واردات بعض المنتجات الأميركية المنشأ" مشيرة إلى التقدم المحرز في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة التركية إن أنقرة ستواصل العمل لتحقيق هدفها الحالي بإيصال حجم التجارة مع الولايات المتحدة إلى 100 مليار دولار سنويا، وكان حجم التجارة بين البلدين نحو 30 مليار دولار العام الماضي.

وأضافت "سنواصل وضع سياسات لتعزيز العلاقات التجارية بما يعود بالنفع على الطرفين وتنويعها مع مراعاة الظروف التنافسية وتطوير مجالات جديدة للتعاون".

وفي سياق منفصل، قالت تركيا اليوم إنها فرضت رسوما جمركية إضافية تتراوح بين 25% و30% على واردات سيارات الركاب، باستثناء الواردة من الاتحاد الأوروبي والدول التي أبرمت معها تركيا اتفاقيات تجارة حرة.