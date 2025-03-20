ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، اليوم الخميس، بصورة طفيفة في السوق الموازية في المدن السورية، في حين ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات السوق الموازية في دمشق وحلب وإدلب إلى 10 آلاف و350 ليرة عند الشراء، من 10 آلاف و400 ليرة مساء أمس، وزاد السعر عند البيع إلى 10 آلاف و500 ليرة، من 10 آلاف و550 ليرة.

في الحسكة صعدت الليرة السورية إلى 10 آلاف و500 ليرة، من 10 آلاف و600 ليرة مقابل الدولار عند الشراء، وإلى 10 آلاف و750 ليرة، من 10 آلاف و850 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء و13 ألفا و332 ليرة عند البيع.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

رفع أو تعليق العقوبات على سوريا

خطط كندا التي أعلنتها، الأسبوع الماضي، لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في الفترة الانتقالية، وتقديم تمويل جديد للمساعدات الإنسانية بـ84 مليون دولار كندي (58.4 مليون دولار أميركي).

حذف بريطانيا، خلال الشهر الجاري، 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

إعلان الاتحاد الأوروبي تعليق حزمة عقوبات مفروضة على سوريا، بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.

رفع الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات الأميركية عن سوريا، مما فتح الباب للتعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما فيها مصرف سوريا المركزي.

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