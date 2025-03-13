ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، اليوم الخميس، في تعاملات السوق الموازية في مختلف المدن السورية، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 9850 ليرة من 10 آلاف ليرة عند الشراء، كما زاد إلى 10 آلاف ليرة من 10 آلاف و150 ليرة عند البيع.

في الحسكة زاد سعر صرف الليرة إلى 10 آلاف و300 ليرة من 10 آلاف و450 ليرة عند الشراء وإلى 10 آلاف و450 ليرة من 10 آلاف و650 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء في التعاملات الرسمية

استمر مصرف سوريا المركزي في تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء، و13 ألفا و332 ليرة عند البيع، وفق النشرة الصادرة صباح اليوم.

عوامل التأثير على سعر صرف الليرة السورية

إعلان الحكومة الكندية، أمس، خطط تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال الفترة الانتقالية، وتقديم تمويل جديد للمساعدات الإنسانية بـ 84 مليون دولار كندي (58.4 مليون دولار أميركي).

حذفت بريطانيا 24 كيانا سوريا، الأسبوع الماضي، من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

علّق الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات المفروضة على سوريا، بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.

رفع العقوبات الأميركية مؤقتا عن سوريا فتح الباب أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.

توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما يُعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اتفاقا ينص على الانضمام للدولة السورية، وهذا يساهم في تحقيق الاستقرار شرقي سوريا.

تراجع عدد الموظفين في الدولة بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين، وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا في السنوات الماضية على المقدار الأكبر من الصرف الحكومي.

تسلم سوريا شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا، الأسبوع الماضي، مع توقعات بوصول المزيد مستقبلا، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين موسكو وحكام سوريا الجدد.