تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين في السوق الموازية في مدن سوريا، في حين ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و550 ليرة عند الشراء من 10 آلاف و900 ليرة مسجّلة مساء أمس، كما انخفض إلى 11 ألفا و350 ليرة عند البيع من 11 ألفا و100 ليرة.

في الحسكة انخفضت الليرة إلى 11 ألفا و550 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و200 ليرة عند الشراء، وإلى 11 ألفا و750 ليرة عند البيع من 11 ألفا و350 ليرة.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين في التعاملات الرسمية

واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء، و13 ألفا و332 ليرة عند البيع، وفق النشرة الصادرة صباح اليوم.

عوامل التأثير على سعر صرف الليرة السورية

حذف بريطانيا 24 كيانا سوريا الأسبوع الماضي من قائمة العقوبات، من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

تعليق الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات المفروضة على سوريا، بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.

رفع الولايات المتحدة عقوباتها مؤقتا عن سوريا، مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.

انخفاض عدد الموظفين في الدولة بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين، وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا في السنوات السابقة على مقدار الصرف الحكومي الأكبر.

تسلمت سوريا شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا الأسبوع الماضي مع توقعات بوصول المزيد من هذه الشحنات في المستقبل، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين موسكو وحكام سوريا الجدد.