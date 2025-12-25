وافقت شركة إنفيديا على شراء أصول من شركة غروك Groq المتخصصة في تصميم رقائق تسريع الذكاء الاصطناعي عالية الأداء، مقابل 20 مليار دولار نقدًا، حسبما نقلت شبكة سي إن بي سي عن أليكس ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة ديستربتيف، التي قادت جولة التمويل الأخيرة للشركة الناشئة في سبتمبر/أيلول.

وأوضح ديفيس -الذي استثمرت شركته أكثر من نصف مليار دولار في غروك منذ تأسيسها عام 2016- أن الصفقة تمت بسرعة.

وكانت غروك قد جمعت 750 مليون دولار بتقييم بلغ نحو 6.9 مليارات دولار قبل 3 أشهر، وشمل المستثمرون في هذه الجولة بلاك روك ونيوبرغر بيرمان، بالإضافة إلى سامسونغ وسيسكو وألتيميتر و1789 كابيتال، التي يُعد دونالد ترامب الابن شريكا فيها.

وأعلنت غروك في منشور على مدونتها أمس الأربعاء أنها "أبرمت اتفاقية ترخيص غير حصرية مع إنفيديا لتقنية الاستدلال الخاصة بها"، من دون الكشف عن السعر، وبموجب هذه الصفقة، سينضم جوناثان روس، مؤسس غروك ومديرها التنفيذي، إلى جانب سوني مادرا، رئيس الشركة، وعدد من كبار القادة الآخرين، إلى شركة إنفيديا للمساهمة في تطوير وتوسيع نطاق التكنولوجيا المرخصة، وفقًا لما جاء في البيان.

وأضافت غروك أنها ستستمر كشركة مستقلة، بقيادة مديرها المالي سيمون إدواردز كرئيس تنفيذي.

وقال ديفيس إن إنفيديا ستحصل على جميع أصول غروك، باستثناء أعمالها السحابية الناشئة، وأكدت غروك أن "غروك كلاود GroqCloud ستواصل العمل دون انقطاع".

وتُعد الصفقة أكبر عملية استحواذ لشركة إنفيديا على الإطلاق، وكانت أكبر عملية استحواذ للشركة حتى الآن في عام 2019، عندما اشترت شركة تصميم الرقائق الإسرائيلية ميلانوكس Mellanox مقابل ما يقارب 7 مليارات دولار.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول بلغت قيمة السيولة النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل لشركة إنفيديا 60.6 مليار دولار، مقارنةً بـ13.3 مليار دولار في أوائل عام 2023.

توسيع قدرات إنفيديا

وفي رسالة بريد إلكتروني موجهة للموظفين، قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ إن الاتفاقية ستُوسّع من قدرات الشركة.

إعلان

وكتب هوانغ: "نعتزم دمج معالجات غروك منخفضة زمن الاستجابة في بنية مصنع الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، مما يُوسّع نطاق المنصة لتخدم نطاقًا أوسع من تطبيقات استدلال الذكاء الاصطناعي وأعباء العمل الآنية".

وأضاف هوانغ: "بينما نُضيف موظفين موهوبين إلى صفوفنا ونُرخّص الملكية الفكرية لشركة غروك، فإننا لا نستحوذ على غروك كشركة".

كانت إنفيديا أبرمت صفقة مماثلة، ولكن أصغر حجمًا، في سبتمبر/أيلول، عندما أنفقت أكثر من 900 مليون دولار لتوظيف روشان سانكار، الرئيس التنفيذي لشركة إنفابريكا Enfabrica، وموظفين آخرين في شركة تصنيع أجهزة الذكاء الاصطناعي الناشئة، ولترخيص تقنية الشركة.

وأنفقت شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى، بما في ذلك ميتا وغوغل ومايكروسوفت، مبالغ طائلة خلال العامين الماضيين لاستقطاب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال اتفاقيات ترخيص متنوعة.

وكثّفت إنفيديا استثماراتها في الشركات الناشئة المتخصصة في الرقائق الإلكترونية وفي النظام البيئي الأوسع نطاقًا، بالتزامن مع ارتفاع سيولتها النقدية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت إنفيديا عن نيتها استثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في "أوبن إيه آي"، مع التزام الشركة الناشئة بنشر ما لا يقل عن 10 غيغاواط من منتجات إنفيديا.

ولم تُعلن الشركتان بعد عن اتفاقية رسمية، وفي الشهر نفسه، أعلنت إنفيديا عن استثمارها 5 مليارات دولار في إنتل في إطار شراكة بينهما.

تستهدف غروك تحقيق إيرادات بقيمة 500 مليون دولار هذا العام وسط الطلب المتزايد على رقائق تسريع الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تسريع عملية إنجاز مهام الاستدلال في نماذج اللغة الضخمة.

وأوضح ديفيس أن الشركة لم تكن تسعى للبيع عندما تواصلت معها شركة إنفيديا.

وتأسست غروك عام 2016 على يد مجموعة من المهندسين السابقين، من بينهم روس، أحد مبتكري وحدة معالجة الموترات (TPU) التابعة لشركة غوغل، وهي شريحة مصممة تخصيصًا من قبل عملاق البحث، وتستخدمها بعض الشركات كبديل لوحدات معالجة الرسومات من إنفيديا.