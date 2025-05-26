اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

إنفيديا تطلق رقائق ذكاء اصطناعي أرخص للصين

Nvidia's CEO, Jensen Huang, looks on as he answers questions from members of the media at a press event in Taipei, Taiwan May 21, 2025. REUTERS/Ann Wang
جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا خلال مؤتمر صحفي بشأن نشاط شركته (رويترز)
26/5/2025-|آخر تحديث: 20:01 (توقيت مكة)

تعتزم شركة إنفيديا إطلاق مجموعة رقائق ذكاء اصطناعي جديدة للصين بسعر أقل بكثير من الطراز "إتش 20" الذي تم فرض قيود على تصديره إليها في الآونة الأخيرة، وتخطط لبدء إنتاج ضخم في وقت قريب قد يكون يونيو/حزيران المقبل.

ونقلت رويترز عن مصدرين اثنين أن وحدة معالجة الرسومات ستكون جزءا من أحدث جيل من معالجات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا بمعمارية بلاكويل، ومن المتوقع أن يتراوح سعرها بين 6500 و8 آلاف دولار، أي أقل بكثير من سعر "إتش 20" الذي يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف دولار.

People take a photo of Nvidia Supermicro ARS-55NW (inside the case) during the Computex 2025 exhibition in Taipei, Taiwan, Wednesday, May 21, 2025. (AP Photo/Chiang Ying-ying)
مواصفات الرقائق الجديدة أقل من تلك التي منعت الولايات المتحدة تصديرها إلى الصين (أسوشيتد برس)

مواصفات أضعف

ويعكس السعر الأقل المواصفات الأضعف واشتراطات التصنيع الأبسط للرقائق الجديدة.

وقال المصدران إن الجهاز سيعتمد على معالج الرسومات "آر تي إكس برو 6000 دي" من إنفيديا، وهو معالج رسومات من فئة الخوادم، وسيستخدم ذاكرة "جي دي دي آر 7" التقليدية بدلا من ذاكرة ذات نطاق ترددي مرتفع أكثر تقدما.

وأضافا أن إنفيديا لن تستخدم تكنولوجيا التصنيع المتقدمة الخاصة بشركة "تي إس إم سي" في تايوان التي تتيح وضع شرائح متعددة على الرقاقة الواحدة.

وقال متحدث باسم إنفيديا إن الشركة لا تزال تقيّم خياراتها "المحدودة، إلى أن نستقر على تصميم منتج جديد ونحصل على موافقة الحكومة الأميركية فإننا مستبعدون فعليا من سوق مراكز البيانات في الصين الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار".

A section of a Nvidia RTX Pro server is displayed during a production preview exhibition in Taipei on May 21, 2025. (Photo by I-HWA CHENG / AFP)
إنفيديا تقيّم خياراتها المحدودة في صناعة الرقائق الجديدة الموجهة إلى الصين (الفرنسية)

ولا تزال الصين سوقا ضخمة لشركة إنفيديا، إذ استحوذت على 13% من مبيعاتها في السنة المالية الماضية، وهذه هي المرة الثالثة التي تضطر فيها إنفيديا إلى تصميم وحدة معالجة رسومية (جي بي يو) لثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد قيود فرضتها السلطات الأميركية التي تسعى جاهدة إلى عرقلة التطور التكنولوجي الصيني.

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ومن المتوقع أن تحافظ وحدة معالجة الرسومات الجديدة من إنفيديا على الرغم من ضعف قدرتها الحاسوبية مقارنة بـ"إتش 20″ على قدرتها التنافسية رغم فقدانها حصة سوقية كبيرة حتى الآن بسبب قيود التصدير، ومنافسها الرئيسي في الصين هو هواوي المنتجة لشريحة "أسند 910 بي".

المصدر : رويترز

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