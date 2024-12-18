حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة عند 15 ألفا أمام الدولار في ثالث بيان منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف نشرها على موقعه الإلكتروني، وتتضمن أسعار صرف أكثر من 30 عملة أمام الليرة السورية بما فيها الليرة التركية واليورو.

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ولم يتغير سعر صرف الليرة المحدد في جلسة اليوم عن ذلك المعلن في جلسة أمس الثلاثاء مقارنة بـ12.5 ألف ليرة للدولار الواحد في جلسة الاثنين الماضي، وفق بيانات مصرف سوريا المركزي.

ويأمل السوريون استعادة الاستقرار لأسعار الصرف، وسط توقعات بارتفاع وتيرة إدخال النقد الأجنبي من قبل العائدين إلى البلاد خصوصا من الأردن ولبنان وبعض الدول الأوروبية.

وفي يونيو/حزيران 2011 بلغ إجمالي احتياطات سوريا من الذهب نحو 25.8 طنا تعادل قيمتها بالوقت الحالي قرابة 2.23 مليار دولار، وفق الإفصاح الأخير الذي أشار إليه مجلس الذهب العالمي.

ولا يُعرف مصير الاحتياطي بعد ذلك التاريخ.

الصرافات الآلية والدفع الإلكتروني

في سياق ذي صلة، أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء إعادة تشغيل الصرافات الآلية مع إضافة ‏خدمات الدفع الإلكتروني، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع المصارف ‏للحصول على مستحقاتهم المضمونة قانونيا.

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وذكر المركزي في بيان للمتعاملين مع المصارف نشره عبر قناته على ‏تليغرام اليوم أنه في إطار متابعة عمل المصارف وبناءً على المتغيرات ‏الاقتصادية الأخيرة المتعلّقة بعملية التحرير ورغبةً في مراقبة وضبط ‏السيولة النقدية في السوق، تم توجيه المصارف العاملة بمتابعة عمليات ‏السحب بما فيها السحب عبر الصرافات الآلية خلال اليومين الماضيين.‏

وأكد المركزي أن الإجراءات الحالية مؤقتة، وستتم إزالتها تدريجيا بهدف ‏الوصول إلى خدمات مصرفية متكاملة تلبي احتياجات المتعاملين.‏