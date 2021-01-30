ما أنواع الحسابات البنكية؟

قد يبدو عالم المال للوهلة الأولى معقدا وصعب الفهم، إلا أنه جزء من حياتنا اليومية، حيث تكتسب البيئة المالية حيزا أكبر في المجتمع الحديث كل يوم، من دفع الفواتير عن طريق بنوك الإنترنت وصولا إلى أدوات الاستثمار المبتكرة مثل العملات المشفرة.

وبحسب مجلة "نيغوثيوس إي امبريسا" (negocios y empresa) الإسبانية، أصبح امتلاك حساب بنكي أداة أساسية للتحرك بحرية في المجالات المتنوعة. ولكن هل تعرف أنواع الحسابات البنكية ووظائفها ومزاياها؟ وما نوع الحساب البنكي الذي يناسب نمط حياتك وتطلعاتك واهتماماتك؟

قبل الحديث عن أنواع الحسابات البنكية المتاحة أمامك، ينبغي أن تعرف أن هذه الحسابات هي عبارة عن منتجات تقدمها المؤسسات المالية لعملائها، لتمكينهم من إيداع أموالهم وحمايتها وإدارتها انطلاقا من منصة محددة.

وتقدّم الحسابات البنكية خيارات أخرى للعملاء، على غرار بطاقات الائتمان أو الخصومات أو القروض أو الرهون العقارية. ومن أجل اختيار الحساب المناسب لك، من الضروري أن تكون ملما بخصائص كل نوع.

الحساب الجاري

يعتبر هذا النوع من الحسابات البنكية الأكثر استخداما وشيوعا خاصة من قبل العائلات، وهو يمنح العميل الأدوات التي تتيح له الوصول إلى العمليات المالية والمعاملات اليومية، ويوفر لصاحبه إمكانية إدارة بطاقة المدين، وكذلك بطاقة الائتمان.

حساب التوفير

من أكثر الأدوات المالية فعالية لمن يهتم بإدارة مدخراته، وهو يوفر ميزة الحصول على نوع من المكافآت مقابل الأموال التي تودعها في حسابك. وعلى خلاف الشروط الثابتة، يقدم حساب التوفير إمكانية الاستفادة من الأموال المدخرة على الفور عندما تحتاج إليها.

حساب التوفير من أكثر الأدوات المالية فعالية لمن يهتم بإدارة مدخراته (شترستوك)

حساب الرواتب

بالنسبة لمن يعملون في شركة أو مؤسسة أو هيئة، يعد حساب الرواتب خيارا عمليا وحاسما، وهو يشبه إلى حد كبير الحساب الجاري، ويكمن الاختلاف بينهما في أن حساب الرواتب يقدم بعض المزايا ذات الصلة بالخصم المباشر من كشف المرتب مثل الخصومات.

ولفتح حساب من هذا النوع، من الضروري أن توجه راتبك الشهري بحيث يتم إيداعه مباشرة في الحساب، وتتعاقد العديد من الشركات مع أحد البنوك لفتح حسابات رواتب لجميع موظفيها.

حساب الأوراق المالية

لجميع المهتمين بعالم الاستثمار، تعدّ حسابات الأوراق المالية الخيار الأمثل لكم. وعادة ما يرتبط حساب الأوراق المالية بالحساب الجاري الذي يسمح بإجراء معاملات مثل إيداع الأسهم أو السندات، إلى جانب عمليات الشراء والبيع في البورصة وتحصيل الأرباح وحفظ الأوراق المالية.

الحسابات البنكية للشركات

إذا كنت ممثلا لشركة أو لديك مشروع تجاري خاص بك، فمن الطبيعي أن تكون الأمور المصرفية جزءا أساسيا من شؤونك المالية. ستسمح لك العلاقة الجيدة مع البنوك التي تتعامل معها بتحسين درجة الائتمان الخاصة بك والحصول على القروض وفتح حسابات الرواتب، فضلا عن خدمات أخرى.

كما هو الحال مع الحسابات الشخصية، قد تتضمن حسابات الأعمال والشركات حسابات جارية أو حسابات ادخار.

حسابات عبر الإنترنت

ساهمت الإنترنت والتقنيات الجديدة في تغيير طريقة تعامل المجتمع الحديث مع الأموال، وهناك العديد من المؤسسات المالية التي انتقلت إلى المنصات الرقمية إدراكا منها للحاجة إلى مواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال.

وفي الواقع، تعتبر الحسابات عبر الإنترنت أدوات سريعة وبسيطة، تسمح للعميل بالقيام بجميع أنواع العمليات انطلاقا من هاتفه ودون الحاجة إلى التنقل بين فروعها.