لابورت.. الفرنسي الذي تحول إلى صمام أمان لدفاع إسبانيا

يستعد أيميريك لابورت لخوض مواجهة استثنائية في مسيرته، عندما يواجه منتخب البلد الذي ولد فيه بقميص المنتخب الإسباني في نصف نهائي كأس العالم عام 2026، في مباراة تحمل طابعا خاصا للمدافع الذي أصبح خلال سنوات قليلة أحد أعمدة "لا روخا".

اختار لابورت تمثيل إسبانيا بعد حصوله على الجنسية عام 2021، وهو قرار لم يبدِ يوما ندما عليه، مؤكدا قبل مواجهة فرنسا أنه سعيد للغاية بهذا الاختيار.

ومنذ انضمامه إلى المنتخب الإسباني، فرض اللاعب نفسه كعنصر لا غنى عنه في تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي.

ورغم تغير العديد من الأسماء إلى جانبه في قلب الدفاع خلال العامين الأخيرين، بداية من روبن لو نورمان مرورا بناتشو وإريك غارسيا وصولا إلى باو كوبارسي، بقي لابورت الثابت الوحيد في الخط الخلفي، محافظا على مكانته كقائد دفاعي للمنتخب المتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2023 وبطولة أمم أوروبا عام 2024.

صمام الأمان

لم يمر تألق لابورت في كأس العالم عام 2026 مرور الكرام، إذ أشادت الصحافة الإسبانية بالدور الكبير الذي يلعبه في قيادة دفاع منتخبها، الذي يعد الأقوى في البطولة.

وكتبت صحيفة "آس" (AS) أن لابورت كان ركيزة المنتخب الإسباني خلال مشواره في البطولة، مشيرة إلى مردوده أمام بلجيكا، حيث تصدر قائمة استرجاع الكرة بست مرات، إلى جانب قيامه باعتراض وإبعاد كرات خطيرة، بينها لقطة استعراضية أوقفت إحدى أخطر هجمات المنافس.

وأضافت الصحيفة أن صلابة الدفاع الإسباني أصبحت عاملا حاسما، بعدما منحت الفريق توازنا أكبر حتى عندما لم يكن الأداء الهجومي في أفضل مستوياته.

من جهتها، وصفت صحيفة "ماركا" (Marca) الثنائي لابورت وكوبارسي بـ"أفضل شراكة دفاعية في كأس العالم"، مؤكدة أنهما قدما بطولة استثنائية بفضل التركيز والسرعة والدقة في بناء اللعب والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة تحت الضغط.

موعد خاص أمام نجوم فرنسا

لن تكون مهمة لابورت سهلة في نصف النهائي، إذ سيكون أمام أقوى هجوم فرنسي بقيادة كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليسيه وبرادلي باركولا.

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ويعرف المدافع الإسباني صعوبة المهمة، حيث قال بعد تأهل إسبانيا على حساب بلجيكا: "إنه أحد أفضل المنتخبات المرشحة للفوز. لديهم أسماء كبيرة، علينا فقط أن نقوم بعملنا".

وبينما يستعد لمواجهة فرنسا، سيكون لابورت أمام اختبار جديد لإثبات أن اختياره قبل سنوات لم يكن مجرد تغيير للقميص، بل بداية رحلة جعلته أحد أبرز المدافعين في كرة القدم العالمية، وهذه المرة في طريقه نحو كتابة فصل جديد أمام منتخب بلده الأصلي.