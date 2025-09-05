تقارير: رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته الطائلة لنيمار

ذكرت تقارير إخبارية أن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا هو الوريث الوحيد لثروة ملياردير تبلغ قيمتها 975 مليون يورو، على الرغم من مزاعم أنهما لم يلتقيا قط.

وُضعت الوصية رسميا في بورتو أليغري في 12 يونيو/حزيران 2025 بحضور شاهدين. ويُزعم أن رجل الأعمال المتوفى، الذي لم تُكشف هويته علنًا، اختار نيمار لأنه أعزب وليس لديه أطفال، وقال إنه "يتعاطف" مع اللاعب شخصيًا، وفقا لما ذكرته "نيوز.آز" نقلا عن وسائل إعلام أجنبية.

تشير التقارير إلى أن الرجل كان معجبًا بعلاقة نيمار الوثيقة بوالده، والتي ذكّرته بوالده الراحل. ويتعين الآن على المحاكم البرازيلية إقرار الميراث حتى يتمكن نيمار من استلامه رسميا.

ولا يملك رجل الأعمال ورثة مباشرين، حيث إنه غير متزوج وليس له أطفال، وقال: "هذه الوصية النهائية للموصي، والتي تنص احتراما لميراثه الشرعي، على أن الجزء المتاح من ممتلكاته سيذهب إلى نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور".

لم يُعلّق المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، والذي عاد مؤخرًا إلى سانتوس بعد مغادرته نادي الهلال السعودي، على التقارير.

ويأمل نيمار، الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفًا، في العودة إلى اللعب مع منتخب البرازيل بعد تعافيه من إصابة طويلة في الرباط الصليبي.