نحو مليار دولار مقابل 10 انتقالات.. سجل الصفقات القياسية في كرة القدم البريطانية
Published On 2/9/2025|
آخر تحديث: 12:56 (توقيت مكة)
أصبح المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم البريطانية بعد انضمامه إلى ليفربول قادما من نيوكاسل يونايتد مقابل 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار) أمس الاثنين، بعقد يمتد حتى 2031.
وحطمت صفقة إيزاك الرقم القياسي المسجل باسم تشلسي حين دفع 100 مليون إسترليني إضافة إلى 15 مليونا كمكافآت تعتمد على الأداء للتعاقد مع الإكوادوري موزيس كايسيدو من برايتون.
وتظل صفقة انتقال المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 مقابل 222 مليون يورو (259.90 مليون دولار) رقما قياسيا عالميا، كما تحتل الصفقة المركز الرابع في قائمة أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم.
ودفعت الأندية البريطانية نحو مليار دولار مقابل أبرز آخر 10 صفقات قياسية في البلاد:
- إيزاك من نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول مقابل 125 مليون جنيه إسترليني خلال العام الجاري.
- كايسيدو من برايتون آند هوف ألبيون إلى تشيلسي مقابل 115 مليون جنيه إسترليني في عام 2023.
- الأرجنتيني إنزو فرنانديز من بنفيكا إلى تشيلسي مقابل 106.8 ملايين إسترليني في عام 2023.
- الإنجليزي جاك غريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي مقابل 100 مليون إسترليني في عام 2023.
- الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 89 مليون إسترليني في عام 2016.
- الإسباني فرناندو توريس من ليفربول إلى تشيلسي مقابل 50 مليون إسترليني في عام 2011.
- البرازيلي روبينيو من ريال مدريد إلى مانشستر سيتي مقابل 32.5 مليون إسترليني في عام 2008.
- الأوكراني أندري شيفتشينكو من ميلان إلى تشيلسي مقابل 30.6 مليون إسترليني في عام 2006.
- ريو فرديناند من ليدز إلى مانشستر يونايتد مقابل 30 مليون إسترليني في عام 2002.
- خوان سيباستيان فيرون من لاتسيو إلى مانشستر يونايتد مقابل 28.1 مليون إسترليني في عام 2001.
المصدر: وكالات