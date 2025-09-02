نحو مليار دولار مقابل 10 انتقالات.. سجل الصفقات القياسية في كرة القدم البريطانية

أصبح المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم البريطانية بعد انضمامه إلى ليفربول قادما من نيوكاسل يونايتد مقابل 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار) أمس الاثنين، بعقد يمتد حتى 2031.

وحطمت صفقة إيزاك الرقم القياسي المسجل باسم تشلسي حين دفع 100 مليون إسترليني إضافة إلى 15 مليونا كمكافآت تعتمد على الأداء للتعاقد مع الإكوادوري موزيس كايسيدو من برايتون.

وتظل صفقة انتقال المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 مقابل 222 مليون يورو (259.90 مليون دولار) رقما قياسيا عالميا، كما تحتل الصفقة المركز الرابع في قائمة أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم.

ودفعت الأندية البريطانية نحو مليار دولار مقابل أبرز آخر 10 صفقات قياسية في البلاد: