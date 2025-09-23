ديمبيلي ثالث مسلم يتوج بالكرة الذهبية وحضور لافت للاعبين مسلمين بالقائمة

توج الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم فريق باريس سان جيرمان، أمس الاثنين، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2025، ليصبح ثالث لاعب مسلم يفوز بالجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول منذ انطلاقها عام 1956.

وينتمي ديمبيلي (28 عاما) إلى عائلة مسلمة محافظة، وقد ظهر التزامه الديني في أكثر من مناسبة، سواء خلال احتفاله بالأعياد الإسلامية رفقة أسرته، أو عبر تصريحاته التي عبر فيها عن فخره بجذوره وثقافته.

وسبق أن حصل لاعبان مسلمان على الكرة الذهبية، وكانا يحملان أيضا الجنسية الفرنسية، وهما زين الدين زيدان عام 1998، وكريم بنزيمة عام 2022.

لكن ما يميز نسخة 2025 من الجائزة هو الحضور اللافت للاعبين مسلمين، حيث ضمت الترشيحات كلًا من الإسباني لامين جمال في المركز الثاني، والمصري محمد صلاح رابعا، والمغربي أشرف حكيمي سادسا.

وفي نسخة 2022، التي توج فيها بنزيمة بالجائزة جاء من بعده في المركز الثاني السنغالي المسلم ساديو ماني، الذي كان يلعب وقتها لليفربول الإنجليزي.

وبدأ ديمبيلي -المولود في مدينة "فيرنون" بإقليم "أور" في فرنسا لعائلة من أصول أفريقية- مشواره الكروي مع نادي رين الفرنسي، قبل أن يلفت الأنظار بموهبته الفريدة وينتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني عام 2016.

وبعد عام واحد فقط، حط الرحال في برشلونة الإسباني في صفقة ضخمة بلغت 105 ملايين يورو، جعلته آنذاك ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، قبل أن ينتقل عام 2023 إلى باريس سان جيرمان، وصولا إلى تتويجه بالكرة الذهبية في 2025.