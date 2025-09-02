معظمهم من المغرب.. أبرز صفقات اللاعبين العرب في أوروبا بالميركاتو الصيفي

شهدت سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025 سباقا محموما بين الأندية الأوروبية التي سعت جاهدة إلى التعاقد مع لاعبين جدد لسد احتياجاتها الفنية لتحقيق أهدافها الرياضية على الأمد القصير خلال الموسم الجديد 2025-2026، وعلى الأمد البعيد أيضا.

وكان لنجوم كرة القدم العرب نصيب من هذه الانتقالات، إذ انضم عدد لا بأس به إلى البطولات الأوروبية، ولا سيما الدوريات الخمس الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي) وغيرها.

وسيطر لاعبو دول المغرب العربي بوضوح على قائمة ضمت أبرز الانتقالات العربية إلى الأندية الأوروبية، منهم 11 لاعبا مغربيا وتونسي وحيد ومثله من ليبيا والجزائر، إضافة إلى نجم سعودي هو سعود عبد الحميد.

وإليكم أبرز انتقالات اللاعبين العرب إلى الأندية الأوروبية في سوق الانتقالات الصيفية 2025 وقيمة الصفقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

الجزائري ريان آيت نوري: انتقل من وولفرهامبتون الإنجليزي إلى مواطنه مانشستر سيتي مقابل 36.8 مليون يورو. المغربي إلياس بن صغير: انتقل من موناكو الفرنسي إلى باير ليفركوزن مقابل 32 مليون يورو. المغربي نائل العيناوي: انتقل من لانس الفرنسي إلى روما الإيطالي مقابل 23.5 مليون يورو. المغربي نايف أكرد: انتقل من وست هام يونايتد الإنجليزي إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي مقابل 23 مليون يورو. المغربي أمين عدلي: انتقل من باير ليفركوزن الألماني إلى بورنموث الإنجليزي مقابل 21 مليون يورو. المغربي شمس الدين الطالبي: انتقل من كلوب بروج البلجيكي إلى سندرلاند الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو. المغربي حمزة أغامان: انتقل من غلاسكو رينجرز الأسكتلندي إلى ليل الفرنسي مقابل 11.5 مليون يورو. المغربي آدم أزنو: انتقل من بايرن ميونخ الألماني إلى إيفرتون الإنجليزي مقابل 9 ملايين يورو. المغربي عز الدين أوناحي: انتقل من أولمبيك مارسيليا الفرنسي إلى جيرونا الإسباني مقابل 6 ملايين يورو. المغربي بلال الخنوس: انتقل من ليستر سيتي الإنجليزي إلى شتوتغارت الألماني على سبيل الإعارة لموسم واحد (لم يُعلن عن القيمة المالية للصفقة). الليبي المعتصم بالله المصراتي: انتقل من بشيكتاش التركي إلى فيرونا الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 2 مليون يورو. السعودي سعود عبد الحميد: انتقل من روما الإيطالي إلى لانس الفرنسي على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 500 ألف يورو. التونسي إسماعيل الغربي: انتقل من أوغسبورغ الألماني إلى سبارتا براغا البرتغالي على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 250 ألف يورو. المغربي وليد شديرة: انتقل من نابولي الإيطالي إلى مواطنه ساسولو على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 200 ألف يورو. المغربي سفيان أمرابط: انتقل من فنربخشة التركي إلى ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة لموسم واحد (لم يُعلن عن القيمة المالية للصفقة).