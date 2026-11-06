بعد النتائج المتذبذبة.. المغرب الفاسي يعيّن الكرمة بدلا من ألميدا

أعلن المغرب الفاسي، بطل الدوري المغربي لكرة القدم، انفصاله بالتراضي عن مدربه البرتغالي روي ألميدا دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب اتخاذه هذه الخطوة.

وكتب النادي في بيان على حسابه الرسمي في "فيسبوك": "يعلن نادي المغرب الرياضي الفاسي عن توصله إلى اتفاق يقضي بالانفصال بالتراضي عن المدرب البرتغالي روي ألميدا".

وأضاف "ويتقدم النادي بالشكر للسيد روي ألميدا على ما بذله من جهود خلال فترة إشرافه على العارضة (الإدارة) التقنية للفريق، متمنيا له كامل التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية ".

ولاحقا، أعلن المغرب الفاسي تعاقده رسميا مع المدرب المغربي أمين الكرمة بموجب عقد يمتد لموسمين.

وكان الكرمة قد غادر المغرب التطواني، قبل أن يحسم انتقاله إلى النادي الفاسي, بعدما سبق له الإشراف على نهضة بركان وأولمبيك آسفي.

ويملك المدرب المغربي سجلا لافتا في مسابقة الكأس المحلية، بعدما قاد نهضة بركان إلى التتويج باللقب عام 2022، قبل أن يكرر الإنجاز مع أولمبيك آسفي عام 2025، ليصبح من المدربين الذين أحرزوا الكأس مع فريقين مختلفين.

عروض مخيبة

وتعاقد المغرب الفاسي مع المدرب السابق لباستيا وتروا الفرنسيين ألميدا خلفا للإسباني بابلو فرانكو المنتقل إلى تدريب الترجي التونسي، بعدما قاده الموسم الماضي إلى اللقب الخامس في تاريخه في الدوري والأول منذ 1985.

واستهل المغرب الفاسي الذي خسر جهود هداف الموسم الماضي سفيان بنجديدة المنتقل إلى الأهلي المصري، حملة الدفاع عن لقبه المحلي بفوزين متتاليين غير مقنعين وصعبين بنتيجة واحدة 2-1 على نهضة الزمامرة وحسنية أكادير، قبل أن يفشل في مبارياته الأربع التالية (تعادلان وخسارتان) وتراجع إلى المركز السابع برصيد ثماني نقاط بفارق خمس نقاط خلف الكوكب المراكشي المتصدر.

كما سقط المغرب الفاسي في فخ التعادل على أرضه أمام أسيك ميموزا العاجي (1-1) في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يخطف فوزا قاتلا إيابا 2-1 وبهدف سجله خالد بابا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ويضمن تأهلا غير مسبوق إلى دور المجموعات حيث أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب بيراميدز المصري والهلال السوداني وحوريا كوناكري الغيني.

ويبدو أن العروض المتذبذبة للنادي دفعت إدارته إلى فك الارتباط مع المدرب السابق للمنتخب الأولمبي السوري (2010-2012) وشبيبة القبائل الجزائري (2023-2024) والباطن السعودي (2024) والدفاع الحسني الجديدي المغربي (2025-2026)، والبحث عن مدرب جديد يصحح المسار قبل المشاركة في المسابقة القارية العريقة.

وبات ألميدا، أحد ستة مدربين برتغاليين في الدوري المغربي هذا الموسم، ثالث مدرب تتم إقالته بعد مواطنه باولو سيرجيو بريتو (الوداد) والإسباني بابلو خيميس (الرجاء البيضاوي).

وجاء الانفصال عن ألميدا بعد يومين فقط من إقالة الرجاء البيضاوي لخيميس بسبب النتائج المخيبة.

ونجح الرجاء في أول مباراة بقيادة مدربه المؤقت مهاجمه السابق عبد الكريم الجيناني الذي عينته الإدارة مساعدا لخيميس قبل يومين من إقالته، في تحقيق فوز مهم عندما حسم الكلاسيكو أمام مضيفه الجيش الملكي 2-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى.

ويدين الرجاء بفوزه إلى لاعبي الجيش الملكي السابقين إسماعيل خافي وآدم النفاتي اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين الثانية و37، فيما سجل يوسف الفحلي الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (27).

وعوض الرجاء البيضاوي خسارته قمة المرحلة الخامسة أمام نهضة بركان 0-2 الأحد الماضي، وحقق انتصاره الثاني هذا الموسم مرتقيا إلى المركز السادس برصيد تسع نقاط، فيما مني الجيش الملكي بخسارته الثانية فتجمد رصيده عند ثماني نقاط وتراجع إلى المركز الحادي عشر.