يوم أخبر ريال مدريد بيدري نجم برشلونة بأنه لا يصلح للعب

استعاد بيدري غونزاليس نجم برشلونة ذكريات الفترة الفاشلة التي خضع فيها للاختبار مع ريال مدريد قبيل انتقاله إلى النادي الكتالوني.

وخضع بيدري (22 عاما) للاختبار مع ريال مدريد في عام 2018 قبل أن يوقّع في العام نفسه لفريق لاس بالماس.

وقال بيدري في مقابلة لإذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية "عندما أجريت الاختبار في فالديبيباس كان الأمر غريبا؛ قالوا لي إنني لا أمتلك المستوى المناسب للعب لريال مدريد. بعدها عدت إلى منزلي".

وأضاف "لا أتذكر اسم الشخص الذي قال لي لا، لكنني أشكره ففي تلك الأيام كنت أنظر إلى الشعار وأشعر أن شيئا ما لم يكن على ما يرام، لكن في النهاية حالفني الحظ أن أنضم إلى الفريق (برشلونة) الذي أحبه".

وفي تفاصيل تلك التجربة، كان بيدري موهبة بارزة في فريق خوفينتود لاغونا، وقد لفت أنظار كشافي ريال مدريد وهو في الـ15 من عمره وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وسافر اللاعب إلى مدريد في فبراير/شباط من عام 2018 للاختبار ولم يضمه ريال مدريد إلى صفوفه.

وعن تلك الأيام قال بيدري "ذهبت إلى فالديبيباس، وفي الأيام الأولى لم أتمكن من التدريب بسبب الثلوج، تدربت 3 أيام وبعدها أنزلوني للتدرب مع الفريق بي، وفي النهاية قالوا لي إنني لا أمتلك المستوى للبقاء وأنهم سيواصلون متابعتي".

وتابع بيدري "حين يرفضك أحد تشعر بالضيق، لكن ذلك يتحول لاحقا إلى دافع لتعمل أكثر، فربما تأتيك فرصة أخرى في المستقبل، وهذا ما حدث معي".

وانضم بيدري إلى أكاديمية لاس بالماس في مايو/أيار 2018، وخاض أول مباراة له مع الفريق الأول يوم 18 أغسطس/آب 2019 وهو في الـ16 من عمره.

وفي الثاني من سبتمبر/أيلول 2019 توصّل برشلونة إلى اتفاق مع لاس بالماس للتعاقد مع بيدري، مقابل مبلغ قد يصل إلى 22 مليون يورو، وقد انضم رسميا إلى الفريق الكتالوني في صيف عام 2020.

وفي المقابلة ذاتها عبّر بيدري عن خيبة أمله من تعادل فريقه يوم الأحد الماضي أمام رايو فاليكانو 1-1 في اختتام الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقال بيدري "لم نؤد في المباراة الأخيرة كما نريد، لم يكن من السهل اللعب على عشب ملعب فاييكاس الذي لم يكن بأفضل حال، لكن هذا ليس عذرا لنفقد نقطتين، كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل بكثير".