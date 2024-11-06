بيدري: صرامة فليك سرّ تألق برشلونة

أوضح بيدري، لاعب خط وسط برشلونة، أن صرامة المدرب الألماني هانسي فليك وراء البداية الرائعة للفريق هذا الموسم.

ويتقدم الفريق الكتالوني الآن بفارق 9 نقاط، بعد فوزه على إسبانيول 3-1 الأحد، ويرى بيدري أن الفريق بأكمله يستحق الثناء.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بنزيمة يكشف أسباب معاناة مبابي مع ريال مدريد list 2 of 2 أرقام مذهلة للامين جمال في عمر ميسي end of list

وقال بيدري -في تصريحات نقلتها شبكة ريليفو- "وراء شخصية فليك الودودة، توجد صرامة هي أساس نجاح الفريق".

وأوضحت الصحيفة أن قاعدة المدرب السابق تشافي هرنانديز كانت تنص على تغريم اللاعبين المتأخرين عن الاجتماعات أو المحاضرات أو التدريبات، وعادة ما كانت الغرامة ألف يورو لكل دقيقة تأخير، وتتم مضاعفتها مع زيادة الوقت.

أما مع فليك، فإن العقوبة هي الاستبعاد من التشكيلة الأساسية، وقد عانى الفرنسي جول كوندي من هذا الأمر بعد تأخره عن اجتماع قبل إحدى المباريات، إذ شارك بديلا.

Hansi Flick and Pedri! 😄😄!! pic.twitter.com/JGRozWF72U — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2024

سر تألق برشلونة

وعن سر تألق برشلونة، قال بيدري إن "المفتاح هو القوة التي نلعب بها في المباريات، خط الدفاع يقوم بعمل رائع، وعندما نمتلك الكرة، يمكننا الحصول على كثير من الفرص".

وأضاف أن "اللاعبين لدينا في خط الهجوم هم من يحددون أسلوبنا، عندما ترى كيف يلعب لامين جمال بشكل فردي أو عندما ترسل كرة عرضية لرافينيا. اللاعبون يفعلون ما يريدون. إنهم في لحظة استمتاع".

ويتمتع برشلونة بتنوع الحلول الهجومية، رغم عدم إبرام النادي صفقات كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، باستثناء داني أولمو.

وسجّل برشلونة 50 هدفا في 15 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم، بمعدل يبلغ 3.3 أهداف في المباراة الواحدة.

وحاز أسلوب فليك، ولعبه الديناميكي والهجومي، على إعجاب الجماهير والمراقبين الذين أشادوا بالتحول الذي طرأ على "البلوغرانا" تحت قيادته.