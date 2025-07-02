السجن 17 عاما لبرازيلي سرق كرة تحمل توقيع نيمار

حكمت المحكمة العليا في البرازيل على رجل بالسجن 17 عاما لسرقة كرة تحمل توقيع النجم البرازيلي نيمار، خلال أعمال الشغب التي اندلعت في برازيليا في الثامن من يناير/كانون الثاني 2023.

أُدين نيلسون ريبيرو فونسيكا جونيور -البالغ من العمر 34 عاما- بالسرقة، بالإضافة إلى تهم أخرى، منها الانقلاب والانتماء إلى عصابة إجرامية.

وأكد القاضي ألكسندر دي مورايس أن المتهمين "شاركوا" بشكل فاعل في اقتحام ونهب مقرات السلطة في العاصمة البرازيلية، وشارك آلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو (2019-2022) في أعمال الشغب هذه، بعد أسبوع من تنصيب الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأكد القاضي مورايس أيضا أن فونسيكا جونيور اعترف بسرقة الكرة "وهي ثروة فريدة تُعدّ جزءا من التراث العام للبرازيل"، في حين ادّعى محاموه أنه أخذ الكرة لحمايتها خلال أعمال التخريب قبل أن يُسلّمها للشرطة بعد 20 يوما.

كما سرق فونسيكا أشياء أخرى من مجلس النواب مثل قميص المنتخب البرازيلي، ولوحة فنية، وخوذة صغيرة للقوات الجوية البرازيلية.

وكان نادي سانتوس، الذي لعب فيه نجم كرة القدم البرازيلي في بداية مسيرته قبل عودته في يناير/كانون الثاني الماضي، أهدى الكرة الموقّعة من نيمار لمجلس النواب عام 2012، وعُرضت في أحد أروقة البرلمان.

وقد أُدين أكثر من 500 شخص لمشاركتهم في أعمال شغب، وحُكم على بعضهم بالسجن لفترات طويلة، أما جايير بولسونارو فيواجه محاكمة أمام المحكمة العليا بتهمة محاولة الانقلاب للحفاظ على سلطته رغم هزيمته في انتخابات عام 2022.