هل يشارك البطل السابق مكغريغور بنسخة "يو إف سي" التاريخية؟

يستعد كونور مكغريغور بطل العالم الأسبق للفنون القتالية المختلطة لدى منظمة "يو إف سي" للعودة إلى الحلبة بعد أن أكد شروعه في إجراء اختبارات المنشطات.

ولم يخض مكغريغور أي نزال منذ عام 2021، عندما واجه داستن بوارييه في نزال ثلاثي ضخم، واضطر للانسحاب بعد تعرضه للكسر على مستوى الساق.

وكان من المقرر أن يخوض المقاتل الأيرلندي العام الماضي نزالا رسميا مع مايكل تشاندلر، لكنه انسحب بسبب كسر في إصبع قدمه.

ولم يكن من الواضح حينها ما إذا كان سيعود إلى الحلبة، حيث قدمت رئيس "يو إف سي" دانا وايت تحديثات مثيرة للقلق.

ولكن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إقامة بطولة "يو إف سي" تاريخية، كشف مكغريغور عن رغبته في المنافسة.

ووفقا لشريكه التجاري في "بي كيه في سي"، ديفيد فيلدمان، عاد مكغريغور بالفعل إلى إجراء اختبارات المنشطات استعدادا لعودته المحتملة.

وقال فيلدمان في برنامج "أرييل إكس آي دي" "بقي له نزالان في يو إف سي في عقده، وعليه أن يُحسن التصرف، العالم كله ينتظر، هل سيستعيد لياقته ويقاتل؟ أخبرني شخصيا، همس في أذني: أنا في مرحلة الاختبار، أستعد للعودة سأقاتل في نزال البيت الأبيض، ثم سأخوض نزالا آخر، وبعد ذلك يمكننا التحدث".

ويُعد ماكغريغور أبرز نجوم "يو إف سي"، ولا يزال مرتبطا بعقد مع المنظمة رغم انقطاعه عن النشاط.

ويتنافس أيضا عدد كبير من النجوم الكبار في فئتي 70 كيلوغراما و77 كيلوغراما، بمن فيهم بادي بيمبليت، وإيليا توبوريا، وإسلام ماخاتشيف.

وأشار الأيرلندي بطل الوزنين السابق إلى استعداده لمواجهة أي من النجوم الثلاثة الحاليين.

ومن المنتظر أن تكون ليلة مثيرة فعلا، حيث يُخطط جون جونز أيضا للعودة عن اعتزاله والمنافسة في البطولة.

وإذا التقى الاثنان جنبا إلى جنب في نزالين منفصلين، فمن المتوقع أن تكون واحدة من أكبر الفعاليات على الإطلاق.