شاهد.. نور محمدوف يشيد بالشعب الأيرلندي ويصفه بـ"أكبر داعم لفلسطين"

أشاد بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي المعتزل حبيب نور محمدوف بالشعب الأيرلندي، ووصفه بـ"أكبر داعم لفلسطين".

وكان نور محمدوف يشجّع ابن عمه عثمان بعدما هزم منافسه الأيرلندي بول هيوز، في نزال ببطولة "طريق الأبطال إلى دبي"، مساء أمس السبت، ثم أخذ الميكروفون وأشاد بهيوز والشعب الأيرلندي.

وقال نور محمدوف مشيرا للخلافات بينه وبين اللاعب الأيرلندي كونور مكغريغور "أعلم أن هذا ليس وقتي للحديث، أريد فقط أن أقول شيئا واحدا: مع كل ما حدث بيني وبين كونور عندما كنا نقاتل، لا تنسوا أن أيرلندا هي أكبر داعم في العالم لفلسطين، لا تنسوا هذا، نحن نحبكم يا رفاق، أنتم وحكومتكم وكل شخص".

KHABIB TAKES THE MIC AND SHOWS RESPECT TO IRELAND FOR SUPPORTING PALESTINE 🇷🇺🇮🇪🇵🇸

“Ireland is the biggest supporter in the world for Palestine, we love you guys because you show support to our brothers in Palestine”

— ACD MMA (@acdmma_) January 25, 2025