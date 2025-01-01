اقتراب نزال النصف مليار دولار بين لوغان بول وماكغريغور

نشر الملاكم الأميركي لوغان بول المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتدرب بحماس كبير.

ويتزامن نشر هذا المقطع مع تقارير عن قرب إجراء نزال مرتقب بين بول والإيرلندي كونورماكغريغور في الهند خلال الشهر الحالي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فقد بدأت في وقت سابق من الشهر الماضي مفاوضات أولية من أجل إقامة نزال بين بول ومكغريغور.

وأضافت "ألمح ماكغريغور أواخر الأسبوع الماضي إلى أن الصفقة قد أُبرمت، في حين زاد بول من التكهنات بعد نشر مقطع الفيديو الخاص به".

ومن المقرر -وفقا للصحيفة- أن يقام النزال المحتمل بين ماكغريغور وبول على ملعب "وانكهيدي" الخاص بالكريكيت والواقع في مدينة مومباي الهندية.

واقترح الملياردير الهندي أنانت أمباني فكرة هذا النزال ضمن حملة تهدف للترويج للسياحة في بلاده، مقابل أجر ضخم لكل منهما.

ومقابل هذا النزال سيحصل مكغريغور وبول على 400 مليون جنيه إسترليني (500 مليون دولار) ستُوزع بالتساوي بين الرجلين.

في الوقت نفسه أكدت "ذا صن" أنه لم يتم التواصل مع بطولة القتال النهائي (يو إف سي) والمصارعة العالمية (دبليو دبليو إي) اللتين يرتبط معهما بول وماكغريغور على الترتيب، من أجل إقامة هذا النزال.

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ولم يخض بول (29 عاما) أي نزال منذ فوزه على الأميركي ديلون دانيس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي الوقت نفسه لم يشارك ماكغريغور (36 عاما) في أي نزال منذ أن كسرت ساقه اليسرى في نزاله الثالث ضد الأميركي داستن بوارييه في يوليو/تموز من عام 2021.