حالة طبية نادرة تجبر لاعب سابق لبرشلونة على الاعتزال بسن 23 عاما

كشف نادي ليتشي الإيطالي عن السبب الذي دفع لاعبه الشاب خوان غونزاليس إلى اعتزال كرة القدم وهو في العشرينيات من العمر.

وأكد سافيريو ستيكي دامياتي رئيس ليتشي أن غونزاليس قرر الاعتزال في سن 23 عاما بسبب مشكلة خلقية في القلب تم اكتشافها خلال فترة التحضير للموسم الماضي، مشيدا في الوقت ذاته بدور طبيب النادي الذي اكتشف المشكلة "النادرة" وتأثير ذلك على إنقاذ حياته.

وفشل غزنزاليس -الذي رحل عن أكاديمية برشلونة إلى ليتشي عام 2021- في تجاوز الفحص الطبي الذي خضع له قبل انطلاق موسم 2024-2025.

Las buenas palabras de Sticchi Damiani, presidente del Lecce, hacia Joan González, que cuelga las botas con 23 años debido a una cardiopatía congénita. 💬 "Lo ha afrontado con un equilibrio, una serenidad y una inteligencia que hacen pensar que habría sido un gran futbolista". pic.twitter.com/ZhDgWNJDH9 — Martín Manchón (@migrantesbalon) June 4, 2025

وقال دامياتي "واجهتنا أول عقبة قبل انطلاق ذلك الموسم حيث تلقينا خبرا سيئا عن خوان غونزاليس الذي لم يتجاوز الفحوصات الطبية، بسبب اكتشاف حالة قلبية خلقية صعبة جدا".

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وأضاف: "اتصلنا به مرة أخرى بعد عام لإجراء فحص جديد خضع له قبل أيام وكانت الحالة كما هي. يؤسفني أن أُعلن أن خوان لن يحصل على الموافقة الطبية لمواصلة مسيرته الاحترافية".

وتابع رئيس ليتشي "أحيّي فريقنا الطبي خاصة الطبيب توندو، لأنهم اكتشفوا حالة قلبية خلقية كانت صعبة جدا في التشخيص، وبفضل ذلك تم إنقاذ حياة الشاب. حالته تستحق الدراسة".

🇪🇸 Joan González (23 | #Lecce) se retira del fútbol, según informa el presidente del club. Al jugador se le detectó una cardiopatía congénita hace un año, que le ha mantenido ausente toda la temporada. "Nuestro médico le ha salvado la vida. Volvió a España y está estudiando". pic.twitter.com/OET0ty5hoS — Mercatosphera (@mercatosphera) June 4, 2025

وأتم دامياتي: "أنا على اتصال مستمر مع خوان غونزاليس. لقد واجه هذا التحدي بنضج وحكمة كبيرة. لو استمر في اللعب بتلك العقلية كان ليصبح لاعبا عظيما".

ولم يخض غونزاليس الذي نشأ وتعلّم كرة القدم في أكاديمية لا ماسيا، أي مباراة مع ليتشي في الموسم المنصرم.

وخلال مسيرته الاحترافية مع ليتشي خاض غونزاليس 66 مباراة بجميع البطولات غالبيتها في الدوري الإيطالي، سجّل خلالها هدفين وقدّم لزملائه 4 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية.

يُذكر أن ليتشي المنافس في الدوري الإيطالي نجا من الهبوط إلى الدرجة الثانية بعد حلوله في المركز الـ17 في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.