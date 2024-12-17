لاعب سابق ليوفنتوس يعتزل بعمر 26 عاما بسبب ورم في المخ

أعلن الإيطالي سيمون موراتوري اللاعب السابق ليوفنتوس وأتالانتا اعتزاله كرة القدم في عمر مبكر بسبب معاناته من ورم خطير في المخ.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أنه تم تشخيص إصابة موراتوري (26 عاما) بالمرض قبل 3 سنوات ورغم محاولاته العودة إلى المستطيل الأخضر، لكنه قرر في النهاية الاعتزال وتوديع الملاعب.

Simone Muratore has retired from Football, at the age of 26, due to a long battle with brain tumor. 💔 Strength and Good luck for the future Mura. 👊 pic.twitter.com/rBdLMTUEbX — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) December 15, 2024

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ونشر موراتوري رسالة مؤثرة -عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي على إنستغرام- كشف فيها عن محاولاته مقاومة المرض والعودة إلى الملاعب، لكنه لن يتمكن من فعل ذلك بعد الآن.

وقال موراتوري "مرّت 3 سنوات على ذلك اليوم الذي غيّر حياتي وحياة من حولي بعدما عرفت بالمرض، مررت بلحظات مليئة بالأفكار والأسئلة والغضب، وحاولت دائما أن أبقى قويا في أعين الآخرين".

Buona vita ragazzo pic.twitter.com/FuyhJGpDov — il Pala (@salpaladino) December 15, 2024

وأضاف "لم أذرف دمعة قط منذ اليوم الذي تلقيت فيه الخبر حتى الليلة التي سبقت العملية، هناك في الغرفة مع أمي -أقوى امرأة عرفتها- انفجرت باكيا خوفا من ألا أستيقظ أو أن أستيقظ كشخص آخر".

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وأوضح موراتوري "عشت أياما وأسابيع وشهورا من المعاناة كنت فيها مضطرا لتعلم التحدث والمشي والركض والكتابة والقراءة من جديد، كنت مثل طفل تماما واضطررت إلى البدء من جديد".

وأتم "اليوم أضع نقطة النهاية لمسيرتي الكروية، لقد حاولت العودة حتى النهاية، بالدموع بالعرق، لكنني لم أعد الشخص نفسه، وصلت إلى نتيجة مفادها بأنني شخص محظوظ لأنني شفيت وبخير، لقد حظيت بفرصة اللعب مع لاعبين استثنائيين وبارزين وهذا شيء لن أنساه، أشكر أندية يوفنتوس وأتالانتا وتونديلا على وجودهم بجانبي".

وظهر موراتوري بقميص يوفنتوس للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019 عندما أشركه المدرب ماوريتسيو ساري في مباراة "السيدة العجوز" ضد باير ليفركوزن الألماني في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق الإيطالي (2-0)، حينها كان اللاعب بعمر 19 عاما.

أما ظهوره الأول في الدوري الإيطالي، فكان في يونيو/حزيران 2020 حين شارك في مباراة يوفنتوس وليتشي في الجولة الـ28 لموسم 2020-2021 وانتهت بفوز "البيانكونيري" بنتيجة (4-0).

وخلال مسيرته الكروية مع يوفنتوس فاز موراتوري بالدوري الإيطالي مرتين وبكأس إيطاليا مرة واحدة، وفق توثيق موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات وإحصائيات اللاعبين.