ريان شرقي يكشف عن سبب رفضه تمثيل المنتخب الجزائري

كشف ريان شرقي نجم فريق ليون الفرنسي (ذو الأصول الجزائرية) عن أسباب عدم انضمامه إلى صفوف منتخب "الخضر" وتفضيله منتخب "الديوك" وعن الشائعات التي أحاطت بقضيته.

كان أمام شرقي خيار الاختيار بين 3 جنسيات رياضية (إيطاليا من جهة والده، والجزائر من جهة والدته، وفرنسا بالولادة).

وحتى ذلك الحين، كان ابن ليون يُستدعى بانتظام للانضمام إلى صفوف منتخب فرنسا للشباب.

وفي مقابلة مع صحيفة "ليكيب" بمناسبة استدعائه الأول للمنتخب الفرنسي، تناول شرقي الشائعات المحيطة بإمكانية انضمامه إلى "محاربي الصحراء" أو منتخب إيطاليا.

وقال "بصراحة، لم يسبق لي التواصل رسميًا مع أيٍّ من المنتخبين. قبل أن أبدأ مسيرتي المهنية عام 2019".

وأضاف "التقى والدي بجمال بلماضي (مدرب الجزائر السابق) عن طريق صديق مشترك، خلال إحدى فتراته في ليون. لكن منذ ذلك الحين، لم يتحدث معي عن الأمر سوى لاعبين أو ثلاثة أعرفهم شخصيًا".

وتابع "قبل بضعة أسابيع، اتصل بي باولو رونغوني (مدرب اللياقة البدنية للمنتخب الجزائري) الذي عملت معه في ليون. لكنني لم أتحدث قط إلى مدرب أو رئيس أي اتحاد آخر، ولم يحاول أي منهم حتى الاتصال بي".

وختم "لديّ أهداف مع فرنسا، الوجود مع المنتخب مجرد البداية، وأحلم أن أسير على نهج زين الدين زيدان".

إعلان

وقد خلفت هذه التصريحات المتناقضة ردود فعل مستنكرة من الجماهير الجزائرية، على اعتبار أن الاتحاد المحلي لكرة القدم سبق له أن تواصل مع شرقي ومحيطه في محاولة لإقناعه بارتداء قميص "الخضر".