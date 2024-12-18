إبراهيم مازا موهبة جزائرية تقترب من البريميرليغ

يخطط نادي نيوكاسل الإنجليزي للتحرك خلال الميركاتو الشتوي من أجل التعاقد مع الجزائري إبراهيم مازا موهبة هيرتا برلين.

ووفقا لموقع "كرونيكل لايف"، فإن النادي الإنجليزي يضع مازا ضمن خياراته خلال سوق الانتقالات في يناير/كانون الثاني المقبل.

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ويتطلع "الماكبايز" للتخلص من صانع اللعب الباراغواياني ميغيل ألميرون الذي تراجع أداؤه بشكل لافت واستبداله بمازا.

ويفضل نادي العاصمة الألمانية بيع عقد مازا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بمبلغ لن يقل عن 20 مليون يورو، تفاديا لرحيله بـ9 ملايين يورو الصيف القادم، قيمة الشرط الجزائي للاعب والذي سيُفعّل آليا بنهاية الموسم الجاري.

Ibrahim Maza, 18 ans et international Algerien 🇩🇿😳

pic.twitter.com/XAbQKq5map — Ilyes (@ilyesta31) November 23, 2024

إضافة إلى نيوكاسل، يرغب كل من أتلتيكو مدريد الإسباني وشتوتغارت الألماني في التعاقد مع الموهبة الصاعدة بقوة الصاروخ في عالم الساحرة المستديرة.

ويرتبط لاعب خط الوسط (18 عاما) بعقد مع هرتا برلين يمتد حتى يونيو/حزيران 2026.

وينشط مازا في وسط الميدان الهجومي، ولديه القدرة على اللعب في مركز الجناح الأيسر، وقلب الهجوم الثاني.

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وأثار الشاب الجزائري الإعجاب في دوري الدرجة الثانية الألماني حتى الآن هذا الموسم.

وشارك مازا في 15 مباراة خلال الموسم الحالي ضمن مسابقتي دوري وكأس ألمانيا سجل فيها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.