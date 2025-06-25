نيمار "استمع إلى قلبه" وجدد عقده مع سانتوس

جدد النجم البرازيلي نيمار -أمس الثلاثاء- عقده مع ناديه سانتوس حتى نهاية العام الحالي.

وقال بيان صادر عن النادي الذي شهد انطلاقة مسيرة نيمار (33 عاما) نقلا عن الأخير "لقد اتخذت قراري واستمعت إلى قلبي. سانتوس ليس فقط فريقي، إنه بيتي، جذوري، تاريخي وحياتي".

وتابع "هنا أريد أن أحقق أحلامي التي لم أحققها في مسيرتي".

ولم يخض نيمار سوى 4 مباريات من أصل 11 مباراة خاضها فريقه هذا الموسم في الدوري البرازيلي بداعي إصابات عضلية متتالية.

وعلى العموم، خاض نيمار في صفوف سانتوس 12 مباراة في مختلف المسابقات مسجلا 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وفي مباراته الأخيرة مع فريقه في الأول من يونيو/حزيران، طرد نيمار بتلقيه البطاقة الصفراء الثانية عقب تسجيله هدفا بيده في مرمى بوتافوغو.

وكان نيمار تلقى عروضا عدة للانتقال، منها واحد من فنربهتشه التركي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال والده قبل أسبوعين "تلقينا عروضا من أندية أخرى، لكننا رفضناها لأننا نريد أن يتمتع نيمار بوقت أكبر لاستعادة عافيته". ويأمل نيمار في أن يستعيد مستواه السابق من أجل المشاركة في مونديال 2026 ومساعدة البرازيل على إحراز لقبها السادس.

وانتقل نيمار -الهداف التاريخي للسيليساو بـ 79 هدفا- إلى سانتوس في يناير/كانون الثاني الماضي قادما من الهلال السعودي. وسبق لنيمار أن دافع عن ألوان ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.