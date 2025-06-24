سبب وضع أحذية بلاستيكية في أقدام كلاب الكشف بمونديال الأندية

تلعب الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية في ظروف جوية قاسية تتراوح بين ارتفاع درجات الحرارة أحيانا وبسبب التغيرات المناخية المفاجئة التي تسبب إيقاف عدد من المباريات، وهي أزمة لم تسلم كلاب الكشف منها أيضا.

واضطرت الشرطة الأميركية إلى وضع أحذية بلاستيكية في أقدام كلاب الكشف، لحمايتها من حرارة الأرصفة الشديدة وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

Sniffer dogs at Club World Cup wearing CROCS to protect their paws from boiling pavements amid ‘code red’ health warninghttps://t.co/YrXZQGjL6f — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 22, 2025

وشوهد عدد من الكلاب وقد وُضعت هذه الأحذية في أقدامها قبل مباراة تشلسي الإنجليزي وفلامنغو البرازيلي التي جرت يوم الجمعة الماضي لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، والتي بدأت عند الثانية من بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وعلّقت الصحيفة على ذلك بالقول "تحوّلت معركة تشلسي مع موجة الحر خلال مونديال الأندية إلى مشهد غريب غير معتاد كان في استقبال بعثة الفريق عند وصولهم إلى ملعب المباراة".

وبسبب وصول الحرارة درجات عالية وتجاوزها حاجز الـ40 درجة مئوية أحيانا، تم تزويد كلاب التفتيش التي ترافق عناصر الشرطة في الدوريات بملاعب المونديال بأحذية واقية لمنع احتراق أقدامها الحسّاسة بسبب الحرارة.

وتستعين الشرطة بتلك الكلاب لتفتيش الحافلات والأماكن المحيطة بالملاعب بهدف الكشف عن المتفجرات أو المواد المحظورة.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر الأيام المقبلة، الأمر الذي سيزيد من معاناة اللاعبين كما تقول الصحيفة البريطانية.

وكان النجم الإنجليزي هاري كين (مهاجم بايرن ميونخ الألماني) أكد أنه شعر بتقلصات عضلية نتيجة الجفاف بعد المباراتين اللتين شارك فيهما ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني ضمن المجموعة الثالثة.

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أما بدلاء بوروسيا دورتموند فقد تابعوا مباراة فريقهم ضد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي السبت الماضي من داخل غرف الملابس، لتجنّب الجلوس في المقاعد المكشوفة بملعب "تي كيو إل" بمدينة سينسيناتي.

¿Y cómo estuvo el calor muchachos? 🥵 Los suplentes del Borussia Dortmund decidieron ver el primer tiempo de su equipo ante el Mamelodi en el vestuario, esto debido al "calor abrasador de 30° grados "en Cincinnati, Ohio.#somosversuspy #versuspy #versus pic.twitter.com/RxHbgJF1Pp — Versus (@SomosVersusPY) June 21, 2025

وقد أثارت الظروف المناخية القاسية والمتقلبة قلقا متزايدا حول سير منافسات بطولة كأس العالم للمنتخبات المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك كندا، بمشاركة 48 منتخبا.