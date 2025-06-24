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سبب وضع أحذية بلاستيكية في أقدام كلاب الكشف بمونديال الأندية

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الشرطة الأميركية اضطرت إلى وضع أحذية بلاستيكية في أقدام كلاب الكشف (شترستوك)
24/6/2025

تلعب الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية في ظروف جوية قاسية تتراوح بين ارتفاع درجات الحرارة أحيانا وبسبب التغيرات المناخية المفاجئة التي تسبب إيقاف عدد من المباريات، وهي أزمة لم تسلم كلاب الكشف منها أيضا.

واضطرت الشرطة الأميركية إلى وضع أحذية بلاستيكية في أقدام كلاب الكشف، لحمايتها من حرارة الأرصفة الشديدة وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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وشوهد عدد من الكلاب وقد وُضعت هذه الأحذية في أقدامها قبل مباراة تشلسي الإنجليزي وفلامنغو البرازيلي التي جرت يوم الجمعة الماضي لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، والتي بدأت عند الثانية من بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وعلّقت الصحيفة على ذلك بالقول "تحوّلت معركة تشلسي مع موجة الحر خلال مونديال الأندية إلى مشهد غريب غير معتاد كان في استقبال بعثة الفريق عند وصولهم إلى ملعب المباراة".

وبسبب وصول الحرارة درجات عالية وتجاوزها حاجز الـ40 درجة مئوية أحيانا، تم تزويد كلاب التفتيش التي ترافق عناصر الشرطة في الدوريات بملاعب المونديال بأحذية واقية لمنع احتراق أقدامها الحسّاسة بسبب الحرارة.

وتستعين الشرطة بتلك الكلاب لتفتيش الحافلات والأماكن المحيطة بالملاعب بهدف الكشف عن المتفجرات أو المواد المحظورة.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر الأيام المقبلة، الأمر الذي سيزيد من معاناة اللاعبين كما تقول الصحيفة البريطانية.

وكان النجم الإنجليزي هاري كين (مهاجم بايرن ميونخ الألماني) أكد أنه شعر بتقلصات عضلية نتيجة الجفاف بعد المباراتين اللتين شارك فيهما ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني ضمن المجموعة الثالثة.

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أما بدلاء بوروسيا دورتموند فقد تابعوا مباراة فريقهم ضد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي السبت الماضي من داخل غرف الملابس، لتجنّب الجلوس في المقاعد المكشوفة بملعب "تي كيو إل" بمدينة سينسيناتي.

وقد أثارت الظروف المناخية القاسية والمتقلبة قلقا متزايدا حول سير منافسات بطولة كأس العالم للمنتخبات المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك كندا، بمشاركة 48 منتخبا.

المصدر: صن

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