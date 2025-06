سبب وضع أحذية بلاستيكية في أقدام كلاب الكشف بمونديال الأندية

تلعب الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية في ظروف جوية قاسية تتراوح بين ارتفاع درجات الحرارة أحيانا وبسبب التغيرات المناخية المفاجئة التي تسبب إيقاف عدد من المباريات، وهي أزمة لم تسلم كلاب الكشف منها أيضا.

واضطرت الشرطة الأميركية إلى وضع أحذية بلاستيكية في أقدام كلاب الكشف، لحمايتها من حرارة الأرصفة الشديدة وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

Sniffer dogs at Club World Cup wearing CROCS to protect their paws from boiling pavements amid ‘code red’ health warninghttps://t.co/YrXZQGjL6f

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 22, 2025