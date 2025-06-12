موعد ونظام وتصنيف مستويات المنتخبات بقرعة الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026‏

نستعرض موعد ونظام وتصنيف مستويات المنتخبات الآسيوية المشاركة في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 وذلك تمهيدا لإجراء قرعة مباريات الدور الرابع والأخير من التصفيات.

موعد القرعة

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس الموافق 17 يوليو/تموز المقبل، موعدا لسحب قرعة الدور الرابع أو الملحق الآسيوي.

موعد انطلاق مباريات الملحق الآسيوي:

من المقرر أن تنطلق مباريات الملحق في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

نظام الملحق الآسيوي

تأهلت 6 منتخبات إلى الدور الرابع (الملحق الآسيوي) بعد احتلالها المركزين الثالث والرابع في كل من المجموعات الثلاث، وهي: منتخبات السعودية وقطر (المجموعة الأولى) الإمارات وعمان (المجموعة الثانية) والعراق وإندونيسيا (المجموعة الثالثة).

وتقسم المنتخبات الستة، على مجموعتين بواقع 3 في كل مجموعة، بحيث يصعد الأول مباشرة من كل مجموعة إلى المونديال، فيما سيلعب الوصيفان مباراة فاصلة، كي يتأهل منتخب واحد فقط لخوض الملحق العالمي.

تصنيف مستويات المنتخبات المشاركة في الملحق الآسيوي

أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عن تصنيف مستويات المنتخبات الآسيوية المشاركة في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026:

المستوى الأول: السعودية وقطر

المستوى الثاني: العراق والإمارات

المستوى الثالث: إندونيسيا وعُمان.

ولأنهما صنفتا في المستوى الأول، تستضيف السعودية وقطر مباريات المجموعتين في الملحق الآسيوي.

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ومن المتوقع أن يشهد ذلك الدور مواجهات عربية خالصة، حيث أن إندونيسيا هي المنتخب غير العربي الوحيد بين الـ6 المتأهلين.

وستحصل قارة آسيا على ثمانية مقاعد ونصف المقعد في كأس العالم بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بدلا من 32.

المنتخبات الآسيوية التي تأهلت مباشرة إلى كأس العالم 2026: