في آخر جولة من منافسات الدور الثالث في التصفيات الآسيوية لنهائيات كأس العالم 2026، تباينت نتائج المنتخبات العربية فيما تأهل 5 منها من أصل 6 إلى الملحق المؤهل للمونديال الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

فالكويت خسرت أمام كوريا الجنوبية برباعية نظيفة، والصين هزمت البحرين بهدف نظيف وأوزبكستان تفوقت على قطر بثلاثية نظيفة فيما تعادلت الإمارات مع مضيفتها قرغيزستان والسعودية خسرت أمام ضيفتها أستراليا 1-2 والعراق هزم الأردن في عقر داره، فيما خرج المنتخب الفلسطيني من التصفيات بعد أن انتزع المنتخب العماني تعادلا قاتلا في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع.

المنتخبات العربية المتأهلة إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026:

وتأهلت 5 منتخبات عربية من أصل 6 إلى الملحق الفاصل المؤهل للمونديال:

الإمارات وقطر (المجموعة الأولى)

العراق وعُمان (المجموعة الثانية)

السعودية وإندونيسيا (المجموعة الثالثة)

المنتخبات التي تأهلت مباشرة إلى كأس العالم 2026: