شاهد.. حلم فلسطين بالتأهل لملحق مونديال 2026 ينتهي بركلة جزاء أمام عُمان

سجّل عصام الصبحي ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليفرض منتخب عمان بعشرة لاعبين التعادل 1-1 على مضيفه الفلسطيني في الأردن، ويخطف بطاقة التأهل الأخيرة للملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وكان عدي خروب وضع فلسطين في المقدمة بضربة رأس في بداية الشوط الثاني من المباراة، في ختام منافسات الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وتنافست فلسطين وعُمان على المقعد الأخير المؤهل إلى دور آخر من التصفيات بعدما ضمن منتخبا كوريا الجنوبية والأردن التأهل المباشر باحتلالهما المركزين الأول والثاني في المجموعة الثانية، في حين احتل العراق المركز الثالث ليضمن التأهل إلى الملحق.

هدف في اللحظات الأخيرة يمنح عُمان بطاقة العبور إلى الملحق المؤهّل إلى كأس العالم FIFA 26™#تصفيات_كأس_العالم_2026 #فلسطين_عمان pic.twitter.com/sz45JuFpIN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 10, 2025

وبعد وقوف الفريقين دقيقة صمت حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، قبل انطلاق المباراة التي أقيمت في ملعب الملك عبد الله بالعاصمة الأردنية، بدأ المنتخب الفلسطيني المباراة بقوة وأنقذت عارضة مرمى عمان هدفا محققا من ضربة رأس سددها ميلاد تيرمانيني في الدقيقة الرابعة.

وسدد خروب كرة بعيدة المدى‭ ‬حادت عن مرمى عمان في الدقيقة 16.

كما تدخل حارس عمان فايز الرشيدي في الوقت المناسب ليحرم عدي الدباغ من إحراز هدف في الدقيقة 20.

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وسدد أجوستين منصور تصويبة بعيدة المدى لمنتخب فلسطين في الدقيقة 23 حادت عن المرمى.

وعلى عكس سير اللعب لاحت هجمة مرتدة سريعة لمنتخب عمان ليتوغل المنذر العلوي داخل المنطقة ويسدد بين أكثر من مدافع فوق المرمى في الدقيقة 28.

بعدها مباشرة، أنقذ حارس فلسطين فرصة خطيرة من تمريرة أحمد الكعبي العرضية.

ولاحت أكثر من ركنية لمنتخب عمان لم يستفد منها.

ونال حارب السعدي لاعب عمان إنذارا للاعتراض على قرارات الحكم في الدقيقة 36، قبل أن يحصل على الانذار الثاني في الدقيقة 73 بسبب تدخل عنيف ويطرده الحكم.

وواصل منتخب فلسطين الضغط وسط هتافات وتشجيع جنوني من الجماهير في استاد الملك عبد الله.

واحتسب حكم المباراة 3 دقائق وقتا بدل ضائع للشوط الأول.

وبعد مرور 4 دقائق من الشوط الثاني سجل منتخب فلسطين الهدف الأول عبر خروب بضربة رأس من ركلة ركنية.

ورد المنذر العلوي بعدة هجمات في منطقة جزاء منتخب فلسطين لكن الدفاع استبسل في إبعادها.

وكاد وسام أبو علي -لاعب الأهلي المصري- أن يقتل المباراة بالهدف الثاني لفلسطين في الدقيقة 82، لكن تسديدته الرائعة من داخل المنطقة أنقذها حارس عمان ببراعة، واقترب اللاعب ذاته من التسجيل في الدقيقة 85، لكن كرته حادت عن المرمى.

وأنهى منتخب عمان الدور الثالث من التصفيات في المركز الرابع بمجموعته برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منتخب فلسطين الخامس.