كافو يرفض أنشيلوتي: البرازيل فازت 5 مرات بكأس العالم بمدرب وطني

أبدى البرازيلي المعتزل كافو تحفظات عديدة حول فكرة تعاقد اتحاد الكرة في بلاده مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل وقيادته في النسخة المقبلة من كأس العالم 2026.

وقال كافو في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية "قلتها عدة مرات إن أنشيلوتي سيكون مرحّبا به في منتخبنا، لكن الأشخاص المخوّلين بالحديث عن مستقبله هم مسؤولو ريال مدريد والاتحاد البرازيلي، حتى الآن لم يتم تأكيد أي شيء فلا البرازيل أعلنت رسميا تعيينه ولا ريال مدريد أكد رحيله".

وعن إمكانية رؤية أنشيلوتي وهو يتحدث اللغة البرتغالية أجاب كافو "لا يوجد حاجة كي يتعلمها فأغلب لاعبينا يتحدثون لغات أخرى. كرة القدم هي اللغة الوحيدة التي تُفهم في كل مكان بغض النظر عما إذا كان المدرب إيطاليا، برتغاليا، كولومبيا أو حتى صينيا. المهم هو ما يقرّره الاتحاد البرازيلي".

بعد ذلك أفصح كافو عن تحفظاته حول التعاقد مع المدرب الإيطالي المخضرم، فقال "إذا تم اختيار أنشيلوتي سيُستقبل بحرارة. لكننا المنتخب الوحيد الذي فاز بكأس العالم 5 مرات دون مدرب أجنبي، لطالما أشرف علينا مدربون وطنيون، وهذه حقيقة".

وتابع "ليس الأمر أني أرفض قدوم مدرب أجنبي للبرازيل، لكنني سأراهن على مدرب وطني في كأس العالم 2026 خاصة وأنه يفصلنا عنها سنة تقريبا، سنكون هناك لا شك في ذلك سواء لعبنا بشكل جيد أو سيئ".

وواصل كافو "لذا يجب إعطاء الفرصة لمدرب وطني لبناء نظام وخطة تُمكّننا من الفوز. أما مونديال 2030 فيمكننا حينها التعاقد مع مدرب أجنبي يقود فترة الإعداد لـ4 سنوات".

وأكد بطل العالم مع البرازيل في عام 2002 "ما أود قوله إن أنشيلوتي مدرب رائع. في الحقيقة لم يكن مدربا فقط بل أبا وصديقا وأخا لنا في ميلان داخل وخارج الملعب. كان يقرأ المباريات جيدا ويعامل اللاعبين بحب واحترام، أينما يذهب يحقق النجاح ولهذا سيجعل منتخب البرازيل يفوز".

🚨CAFU:

“I worked with Ancelotti for 5 years at Milan and they were 5 wonderful years. Ancelotti is not just a coach, he is a friend, a father, a companion, he understands football. If CBF chooses Ancelotti, the Seleção will be in good hands." pic.twitter.com/2N3GoEpvzp

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) April 21, 2025