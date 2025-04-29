أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يوافق على تدريب المنتخب البرازيلي

أفادت وسائل إعلام إسبانية عدة الاثنين أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وافق على تدريب المنتخب البرازيلي.

ويتبقى للمدرب الإيطالي المخضرم عام واحد في عقده مع العملاق الإسباني، ولكن بعد خروجه من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي وخسارته نهائي كأس ملك إسبانيا أمام غريمه برشلونة، بات على وشك الرحيل عن سانتياغو برنابيو.

ولم يُخفِ أنشيلوتي احتمالية رحيله، وقال إن مستقبله "موضوع يُحسم في الأسابيع المقبلة" بعد الهزيمة أمام برشلونة (2-3 بعد التمديد) في المباراة النهائية السبت في إشبيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن أنشيلوتي سيتولى المسؤولية قبل المباريات المقررة في يونيو/حزيران المقبل ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تاركا مدريد قبل انطلاق مونديال الأندية في الولايات المتحدة هذا الصيف.

وذكرت صحيفة ماركا الرياضية المدريدية على موقعها الإلكتروني "توصل كارلو أنشيلوتي بالفعل إلى اتفاق مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتولي مسؤولية تدريب المنتخب البرازيلي بمجرد انتهاء فترة وجوده في ريال مدريد".

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن المدرب الإيطالي لم يوقع على أي شيء مع الاتحاد البرازيلي. وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لوكالة فرانس برس إنه "ليس لديه تعليق" على هذه المسألة.

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وذكرت صحيفة "ريليفو" الرياضية البرازيلية أن ريال مدريد لن يضع "أي عقبات" في طريق رحيل أنشيلوتي إلى البرازيل. وحسب الوسيلتين الإعلاميتين، فإنه سيترك منصبه نهاية الموسم في 25 مايو/أيار المقبل، وبالتالي، لن يقود ريال مدريد خلال مونديال الأندية (14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز).

وأقالت البرازيل مدربها دوريفال جونيور بعد هزيمتها الساحقة أمام الأرجنتين 1-4 في مارس/آذار الماضي، وهي تحتل المركز الرابع في التصفيات.

وقاد أنشيلوتي -الذي يعد المدرب الأكثر تتويجا بالألقاب مع ريال مدريد- الميرينغي إلى ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، حيث لعب نجما البرازيل فينيسيوس جونيور ورودريغو غويس دورا حيويا في الفريق.

وتُوج أنشيلوتي (65 عاما) بـ15 لقبا مع ريال مدريد، وفض الشراكة مع الإسباني ميغيل مونيوز الذي ظفر بـ14 لقبا مع "الميرنغي" في بداية ستينيات وأواسط سبعينيات القرن الماضي.

وجاءت ألقاب أنشيلوتي مع ريال مدريد على النحو التالي:

الدوري الإسباني (مرتان)

كأس ملك إسبانيا (مرتان)

كأس السوبر الإسباني (مرتان)

دوري أبطال أوروبا (3 مرات).

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات).

كأس العالم للأندية (مرتان)

.كأس القارات للأندية "الإنتركونتننتال" (مرة واحدة).

وعانى ريال مدريد هذا الموسم من هشاشة دفاعية، ويتأخر بـ4 نقاط عن برشلونة، متصدر الدوري.

ودرب أنشيلوتي أيضا فرقا كثيرة أبرزها: ميلان وتشلسي وباريس سان جرمان.