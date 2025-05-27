نتائج آخر 10 نهائيات في دوري أبطال أوروبا

مع اقتراب موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان المقرر في 31 مايو/أيار الجاري، تعود للأذهان لحظات التشويق والإثارة التي تشهدها المباراة النهائية عادة.

ومنذ انطلاق هذه البطولة الأوروبية العريقة عام 1956، تناوبت على منصة التتويج العديد من الأندية الأوروبية لكن ميلان وريال مدريد كانا ضيفين معتادين على نهائيات البطولة الأوروبية العريقة.

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ويوجد فريقان فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز في المراكز العشرة الأولى التي وصلت إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عدة مناسبات.

كما يعد أياكس الهولندي وبنفيكا البرتغالي الفريقين الوحيدين اللذين جاءا من خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ويعتبر ريال مدريد الفريق الأكثر مشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث وصل إلى النهائي في 18 مناسبة بتاريخه. كما يعد الفريق الأكثر تتويجا بلقب البطولة (15 لقبا).

وقد بسط النادي الملكي هيمنته خلال العقد الأخير (2014-2024) على دوري الأبطال حيث توج باللقب في 6 مناسبات.

نتائج 10 نهائيات دوري أبطال أوروبا من 2014 إلى 2024:

2024: ريال مدريد (فاز على دورتموند 2-0).

2023: مانشستر سيتي (فاز على إنتر ميلان 1-0).

2022: ريال مدريد (فاز على ليفربول 1-0).

2021: تشلسي (فاز على مانشستر سيتي 1-0).

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2020: بايرن ميونخ (فاز على باريس سان جيرمان 1-0).

2019: ليفربول (فاز على توتنهام 2-0).

2018: ريال مدريد (فاز على ليفربول 3-1).

The greatest goal ever scored, nothing comes close. Champions League Final 2018 Liverpool v Real Madrid. Gareth Bale. pic.twitter.com/KySKVwQQ0g — Britain for Trump (@BritainForTrump) March 28, 2025

2017: ريال مدريد (فاز على يوفنتوس 4-1).

2016: ريال مدريد (فاز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 1-1).

2015: برشلونة (فاز على يوفنتوس 3-1).

2014: ريال مدريد (فاز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل 1-1).