توقعات الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 2025

يستمر السباق إلى ميونخ، حيث يقام نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025 مع إقامة الدور ثمن النهائي اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

وحقق أرسنال فوزا ساحقا 7-1 على آيندهوفن، وتغلب ريال مدريد على جاره أتلتيكو مدريد 2-1، وتعادل بوروسيا دورتموند 1-1 مع مفاجأة البطولة ليل الفرنسي، وفاز أستون فيلا خارج أرضه على كلوب بروج البلجيكي 3-1.

وقبيل انطلاق إياب ثمن النهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء نشرت شبكة "سي بي إس سبورتس" بعض توقعات نجوم الكرة السابقين أمثال جيمي كاراغر وميكا ريتشاردز وبيتر شمايكل بشأن الفائز بلقب البطولة الكبرى هذا الموسم.

توقعات جيمي كاراغر

وتوقع الإنجليزي كاراغر -الذي شارك مع ليفربول 739 مباراة- أن يتمكن فريقه السابق من الفوز على باريس سان جيرمان الذي يُنظر إليه على أنه أحد أكبر الفرق التي لم تفز بدوري أبطال أوروبا.

كما يرى أن أستون فيلا في طريقه إلى الدور نصف النهائي قبل أن يخسره أمام ريال مدريد الذي يتوقع أنه سيهزم أرسنال في ربع النهائي.

وتوقع كاراغر أن يضمن برشلونة ودورتموند وإنتر ميلان التأهل لنصف النهائي، في حين دعم باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو لضمان الفوز على بايرن ميونخ منافسه في الدوري الألماني.

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ورشح كاراغر (47 عاما) فوز ريال مدريد بلقب الأبطال هذا الموسم بعد فوزه في النهائي على غريمه برشلونة.

توقعات ميكا ريتشاردز

بدوره، يرى ميكا ريتشاردز المدافع السابق لمانشستر سيتي أنه بإمكان أرسنال وريال مدريد وليفربول وأستون فيلا بلوغ دور الثمانية.

كما أن لديه اعتقادا بأن إنتر ميلان بقيادة سيموني إنزاغي سيعود إلى المسرح الكبير لمواجهة ريال مدريد.

ويتمتع ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بسجل قوي في دوري الأبطال، فهو حامل الرقم القياسي بـ15 لقبا، لذلك يعتقد ريتشاردز أنهم سيحكم قبضته على اللقب مرة أخرى من خلال الفوز على إنتر ميلان في النهائي.

توقعات بيتر شمايكل

من جهته، يرى بيتر شمايكل أن هناك مواجهتين قويتين في نصف النهائي، ستجمع الأولى بين ريال مدريد وليفربول، في حين سيتواجه في الثانية بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

ويعتقد الدانماركي -وهو أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز سابقا- أن ريال مدريد سيبلغ المباراة النهائية ضد بايرن ميونخ، وسيستفيد الأخير من ميزة اللعب على أرضه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

أما موقع "أوبتا" المتخصص بالإحصاءات وأرقام اللاعبين، فرشح الأندية التالية للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا:

ليفربول بنسبة 26% برشلونة بنسبة 17.9% إنتر ميلان بنسبة 15.5% آرسنال بنسبة 13.8% ريال مدريد بنسبة 9.2%

وستقام المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو/أيار 2025 على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.