3 سنوات من الإنجازات والألقاب والنهضة للمنتخبات المغربية الكروية

تعيش كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة فترة ازدهار تاريخية، حققت خلالها إنجازات مختلفة عبر المنتخبات الوطنية بكافة الفئات العمرية وفي كلا الجنسين.

هذه الإنجازات التي بدأت عام 2022 وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا لم تكن وليدة الصدفة، لكنها جاءت نتيجة عمل جاد واستثمار رياضي طويل الأمد انعكس بالإيجاب على حاضر ومستقبل كرة القدم المغربية، وفق الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأولى هذه الإنجازات التاريخية ما حققه منتخب المغرب للرجال في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في دولة قطر.

وفي تلك النسخة أبهر "أسود الأطلس" بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي العالم، حين بلغ الدور نصف النهائي من المونديال بعدما أزاح من طريقه منتخبين أوروبيين كبيرين هما إسبانيا والبرتغال في دور الـ16 وربع النهائي على التوالي.

قبل ذلك تصدّر المغاربة ترتيب المجموعة السادسة أمام منتخبات أوروبية عريقة مثل بلجيكا وكرواتيا برصيد 7 نقاط.

وانتهت المشاركة المغربية في مونديال قطر باحتلال المركز الرابع وهو إنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وفي العام نفسه، ظفر منتخب المغرب لكرة الصالات بلقب كأس القارات عقب فوزه في النهائي على إيران حامل اللقب بنتيجة 4-3، الأمر الذي وضع الفريق في المركز الثامن وفق التصنيف العالمي للفيفا في إنجاز آخر غير مسبوق.

وعام 2022 أيضا، بلغ منتخب سيدات المغرب المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، قبل خسارة اللقب أمام جنوب أفريقيا 1-2.

وبفضل هذا النجاح تأهل منتخب المغرب النسوي إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2023 التي جرت في إندونيسيا ونيوزلندا، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

وتجاوزت سيدات المغرب الدور الأول بعد فوزهن على كوريا الجنوبية وكولومبيا بالنتيجة نفسها (1-0)، حيث احتللن المركز الثاني بفارق نقطتين عن ألمانيا الثالثة التي ودعت البطولة، قبل أن يتوقف مشوارهن عند محطة ثمن النهائي بالخسارة أمام فرنسا 0-4.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 كان منتخب المغرب للشباب تحت 17 عاما يضيف سطرا جديدا في كتاب إنجازات الفرق الوطنية، بفضل مشاركته في كأس العالم لتلك الفئة العمرية والتي جرت في إندونيسيا.

تصدر شباب المغرب ترتيب المجموعة الأولى على حساب منتخبات الإكوادور وإندونيسيا وبنما، ثم فازوا على إيران بركلات الترجيح في ثمن النهائي قبل أن يخسروا بصعوبة بالغة 0-1 أمام مالي في ربع النهائي.

وفي العام نفسه، تُوج المنتخب المغربي للشباب تحت 23 عاما بكأس أمم أفريقيا 2023 بعد الفوز في النهائي على مصر بنتيجة 2-1، ليتأهل الفريقان العربيان سويا إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وفي الأولمبياد، واصل المنتخب المغربي نجاحاته إذ بلغ المربع الذهبي وفيه خسر 1-2 أمام إسبانيا، ليظفر بعدها بالميدالية البرونزية عقب فوزه الساحق على نظيره المصري 6-0 في المباراة الترتيبية، ليصبح "أسود الأطلس" أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز الأولمبي.

آخر هذه الإنجازات حتى الآن هي تتويج المنتخب المغربي بكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاما للمرة الأولى في التاريخ، بالنسخة التي اُختتمت مؤخرا في الملاعب المغربية.

وفاز المنتخب المغربي في النهائي على نظيره المالي بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء المباراة في أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي.

ويقول الموقع الرسمي لفيفا عن هذه الإنجازات "العامل المشترك في معظمها أنها تحدث لأول مرة في تاريخ أفريقيا والعرب وليس فقط في تاريخ المغرب. إنجازات غير مسبوقة في زمن قياسي، وبعد فترة لم تكن فيها المغرب في الواجهة".