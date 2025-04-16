كواليس محادثات الركراكي مع لامين جمال لإقناعه بتمثيل المغرب

كشف وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم عن كواليس محادثاته مع لامين جمال لاعب برشلونة من أجل إقناعه بالدفاع عن ألوان "أسود الأطلس".

وأكد الركراكي أن جمال كان واضحا وصادقا للغاية أثناء سير المحادثات قبل أن يقرر اللاعب أخيرا تمثيل منتخب إسبانيا بدلا من الغرب.

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وقال الركراكي خلال ظهوره في برنامج "الشيرنغيتو" (El Chiringuito) الإسباني الشهير "لامين جمال موهبة فريدة من نوعها ما يفعله في هذا العمر شيء مذهل".

🇲🇦 REGRAGUI, seleccionador marroquí, explica POR QUÉ LAMINE eligió ESPAÑA: 🫂 "Fue muy respetuoso conmigo, me dijo que se sentía español". 👉 "Intentamos todo para tenerle, será uno de los grandes". pic.twitter.com/iszsudsIjI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 15, 2025

وأقّر الركراكي "في الحقيقة حاولنا إقناعه باللعب لمنتخب المغرب، تحدّثت معه بشكل مباشر لكنه اختار إسبانيا ونتمنى له التوفيق".

وأوضح "بعد يومين أو ثلاثة من حديثي معه اتصل بي باحترام وقال لي مستر أشكرك على المودة التي أظهرتها لي لكنني سأختار إسبانيا. أشعر أنني إسباني. إنه فتى صادق جدا".

وتابع الركراكي "لقد جربنا إقناعه بكل الطرق للعب مع المغرب، حيث شرحنا له مشروعنا بالإضافة إلى تنظيم كأس أمم أفريقيا في المغرب وكأس العالم 2030، والمحبة التي يمكن أن يلقاها من الشعب المغربي، لكن جمال لم يكذب أبدا ولم يتلاعب بالمشاعر فيما يتعلق بالهوية الوطنية بل اختار إسبانيا".

🗣️🇲🇦 Walid Regragui concernant Lamine Yamal : "C'est un crack. Nous avons tenté de l'amener au Maroc mais il a choisi l'Espagne. J'ai parlé directement avec lui. Il a été honnête avec moi et la fédération marocaine. On lui a présenté notre projet mais 2 ou 3 jours après notre… pic.twitter.com/AfGKZT9ZuN — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 15, 2025

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وكشف الركراكي خلال حديثه أيضا أنه تحدّث مع عائلة اللاعب ومع محاميه لكن جهوده لم تنجح في النهاية، وأتم "كانت هذه أول قضية أواجهها عندما تسلمت تدريب المنتخب المغربي. هذه هي كرة القدم".

وأعطى لامين جمال (17 عاما) موافقته النهائية للعب مع المنتخب الإسباني في أغسطس/آب 2023، وذلك بعد اجتماعات عديدة جمعته مع الركراكي من جهة، ومع ممثلين عن الاتحاد الإسباني من جهة أخرى.

وبعدها بشهر تقريبا ظهر جمال للمرة الأولى مع منتخب إسبانيا وبالتحديد يوم 8 سبتمبر/أيلول 2023 وكانت ضد جورجيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا (يورو 2024).

وخاض لامين جمال تلك المباراة التي سجّل فيها هدفه الدولي الأول، وهو بعمر 16 عاما و57 يوما ليصبح أصغر لاعب يخوض مباراة ويسجّل في تاريخ المنتخب الإسباني.

ومنذ ذلك الوقت لعب جمال 19 مباراة مع المنتخب الإسباني سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9 أخرى وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، كما تُوج مع لاروخا ببطولة كأس أوروبا (يورو 2024).

ويشرف الركراكي على منتخب المغرب منذ يوم 31 أغسطس/آب 2022 وقاد "أسود الأطلس" لتحقيق المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم العربية والأفريقية على حد سواء.

وقاد الركراكي (49 عاما) مع منتخب المغرب في 34 مباراة فاز في 23 منها بينما خسر 4 وتعادل في 7 مباريات.