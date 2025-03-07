غوارديولا يمنح السيتي الضوء الأخضر لضم لاعب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن المدرب بيب غوارديولا يؤيد سعي مانشستر سيتي لضم لاعب ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي لمعالجة مشاكلهم الدفاعية.

بعد سلسلة من الأداء البائس، أنفق مانشستر سيتي 119 مليون يورو على عدد من التعاقدات في فترة الانتقالات في يناير/كانون الثاني شملت المصري عمر مرموش وعبد والأوزبكي القادر خوسانوف والإسباني نيكو غونزاليس.

ولكن مع تقدم عدد من اللاعبين في السن لا يزال مانشستر سيتي يخطط لمواصلة إصلاحه الشامل.

وبحسب بعض المحللين تكمن إحدى مشاكل السيتي في مركز الظهير، وقد وضع عددا من الخيارات لإصلاحها من بينها تينو ليفرامينتو من نيوكاسل وأندريا كامبياسو من يوفنتوس ولكن تقريرا جديدا كشف أنهم يراقبون لاعبا آخر يلعب في صفوف ريال مدريد.

وتعاقد السيتي مع يوشكو غفارديول كأفضل قلب دفاع في كأس العالم 2022، ثم أصبح ظهيرا أيسر هجوميا مغامرا لكنه يظهر عيوبا دفاعية.

عيون السيتي مسلطة على النجم الفرنسي

ووفقا للصحفي ستيف كاي من موقع "فوتبول تراسفرس" فإن السيتي يضع نصب عينيه المدافع الفرنسي إدواردو كامافينغا وإن غوارديولا يدعم بشدة الانتقال المحتمل.

وأظهر الفرنسي، الفائز بدوري أبطال أوروبا مرتين مع ريال مدريد، تنوعه من خلال اللعب على مستوى عال للغاية في خط الوسط وفي مركز الظهير الأيسر لفريق كارلو أنشيلوتي.

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ويقال إنه بسبب مهاراته وقدرته على التحول من وضعية الدفاع إلى الهجوم بسرعة كبيرة، يرى غوارديولا أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مناسب جدا لتعويض اثنين من نجوم السيتي المعاصرين هما إلكاي غوندوغان وبرناردو سيلفا اللذان يمكن أن يغادرا في نهاية الموسم.

انضم كامافينغا إلى ريال مدريد من رين مقابل 40 مليون يورو في عام 2021 واستمر في الظهور 170 مرة مع لوس بلانكوس.

وجذب لاعب الوسط الفرنسي اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، ويعد باريس سان جيرمان الفرنسي المرشح الأبرز لتأمين خدمات كامافينغا، إذ يراقب النادي الباريسي عن كثب أداء اللاعب منذ أشهر.

ويزعم المصدر أن ريال مدريد مستعد لتقديم 20 مليون يورو بالإضافة إلى كامافينغا كقيمة إضافية لضم لاعب خط وسط النادي الباريسي جواو نيفيز.

كما يُراقب نادي بايرن ميونخ الألماني وضع كامافينغا أيضا، إذ يرى العملاق البافاري، المعروف باهتمامه باللاعبين الشباب الموهوبين، أن لاعب الوسط الفرنسي هو الخيار المثالي لتعزيز الفريق.